Ray Liotta, la figlia Karsen:'Grata per la nomination agli Emmy di mio padre'

Ray Liotta ha ricevuto postuma la candidatura agli Emmy Award per la sua interpretazione nella miniserie Black Bird, disponibile su Apple TV+ qualche settimana dopo la scomparsa improvvisa della star di Quei bravi ragazzi.

La figlia Karsen Liotta ha commentato pubblicamente la candidatura del padre a poco più di un anno dalla sua morte:"Sono così grata ai membri di Television Academy per aver onorato mio padre con questa nomination. Era così incredibilmente orgoglioso della sua interpretazione in Black Bird e avrebbe significato tantissimo per lui essere nominato insieme a Taron [Egerton] e Paul[Walter Hauser]".

Anche Jacy Nittolo, partner di Liotta sino alla morte, ha pubblicato un'immagine con la scritta 'meritatissimo', che la figlia Karsen Liotta ha condiviso sui social con il commento 'Così orgogliosa'. In Black Bird Ray Liotta interpreta 'Big Jim' Keene, padre della stella del football Jimmy Keene, coinvolto in un giro di illegalità. Proprio come il suo personaggio nello show, Ray Liotta è scomparso all'età di 67 anni, mentre si trovava a Santo Domingo, dove si era recato per il film Dangerous Waters.

Le nomination agli Emmy Award 2023 sono state annunciate ieri in diretta streaming.