Ray Liotta: svelate le cause della morte dell'attore, avvenuta un anno fa

Ray Liotta ha perso la vita nel maggio 2022 e, a distanza di un anno, sono state rivelate le cause della morte dell'attore. Il sito TMZ ha infatti svelato i documenti riguardanti il decesso della star di Quei bravi ragazzi, avvenuta nella Repubblica Dominicana, dove stava girando un film, all'età di 67 anni.

Il risultato delle analisi

Secondo quando riportano i documenti, Ray Liotta è morto a causa di problemi cardiaci e respiratori. Tra le cause del decesso ci sono infatti un edema polmonare, insufficienza respiratoria e un problema grave al cuore. Le analisi hanno stabilito inoltre che soffriva di arteriosclerosi, accumuli di grasso nel sangue, colesterolo, erano presente altre sostanze nelle arterie e aveva un problema cardiaco.

Cocainorso: Elizabeth Banks ha informato il resto del cast della morte di Ray Liotta

L'attore aveva da poco finito le riprese del film Cocainorso quando, un anno fa, è morto nel sonno. Tra i progetti a cui avrebbe dovuto partecipare c'era The Substance con protagoniste Demi Moore e Margaret Qualley.

Tra i titoli più recenti in cui è stato presente ci sono stati invece No Sudden Move e il film prequel della serie I Soprano, The Many Saints of Newark.