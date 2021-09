Marvel, Paul Schrader su Martin Scorsese "I cinecomic sono cinema, anche i video di gatti su Youtube lo sono"

Paul Schrader è tra i protagonisti della Mostra del Cinema di Venezia 2021 con il suo nuovo film, Il collezionista di carte e nonostante sia ben lontano dalle produzioni commerciali come quelle di Marvel Studios, in una recente intervista il regista è andato controcorrente rispetto alle opinioni di un illustre collega, Martin Scorsese, che diverso tempo fa dichiarò come secondo lui il Marvel Cinematic Universe non sia cinema.

Schrader concorda con Scorsese soltanto su un aspetto che riguarda la difficoltà di realizzare film considerati più 'seri':"Quando il pubblico non vuole film seri è davvero difficile realizzarne uno. Quando ti chiedono invece 'Cosa dovrei pensare della libertà delle donne, dei diritti degli omosessuali, delle situazioni razziali, e della disuguaglianza economica?' e il pubblico si dimostra interessato a questi problemi, beh, allora puoi fare quel tipo di film".

Ma Paul Schrader considera cinema anche i video su YouTube:"Trovo piuttosto sorprendente che quello che consideravamo intrattenimento per adolescenti, quando eravamo giovani, come i fumetti, oggi sia diventato il genere dominante a livello economico. Ogni generazione si forma a proprio modo, dalla letteratura o dal teatro, o dalla televisione in diretta, o dalle scuole di cinema. Ora abbiamo una generazione che si è formata con videogame e manga. Non è che siano cambiati i registi, è il pubblico che è cambiato" ha dichiarato Schrader.

Il collezionista di carte comprende nel cast Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan e Willem Dafoe. Il film è stato distribuito nelle sale il 2 settembre.