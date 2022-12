Ratzinger è morto: i film per scoprire Papa Benedetto XVI

All'età di 95 anni si è spento Benedetto XVI (Joseph Ratzinger). È stato il 265esimo Papa della Chiesa Cattolica. Dal 2013 nel monastero Mater Ecclesiae, pare che le sue condizioni mediche, in precedenza complicate, si siano aggravate fino a condurre alla scomparsa di oggi, alle ore 9:43 di questa mattina.

I due Papi: Anthony Hopkins, Jonathan Pryce in un'immagine

La storia di Joseph Ratzinger lo ha visto al centro di parecchie riflessioni e anche trasposizioni. La più nota la rintracciamo nella pellicola Netflix I due Papi, diretta da Fernando Meirelles, del 2019. Il film mette a confronto Papa Benedetto e il futuro Papa Francesco, due figure ecclesiastiche fondamentali qui osservate da un punto di vista molto più ravvicinato di quanto non si pensi, modellate dal talento di due grandi interpreti: Jonathan Pryce ed Anthony Hopkins nei panni di Ratzinger. Uno sguardo oltre le parole e le varie "voci" guida l'intera narrazione, offrendo uno spaccato umano e interessante ambo le parti.

Benenetto XVI è stato anche il protagonista di alcuni documentari dedicati alla sua figura. Tra questi ricordiamo Benedetto XVI - La storia di Joseph Ratzinger del 2017 (attualmente disponibile su RaiPlay). Realizzato da "La Grande Storia", si tratta di un docu-film con immagini inedite direttamente dagli archivi tedeschi, e testimonianze esclusive di: padre Federico Lombardi, Monsignor Georg Gänswein, il cardinale di Vienna Christoph Schönborn, il fondatore della Comunità di Bose Enzo Bianchi, lo storico Andrea Riccardi e il matematico Piergiorgio Odifreddi.

Benedetto XVI: l'avventura della libertà del 2014, invece, è il primo documentario mai realizzato sulla sua vita. Qui l'attenzione specifica è indirizzata nei confronti della figura di Ratzinger, quindi l'infanzia e carriera. Le immagini mostrano la figura di un giovane, e in seguito uomo, che si fa strada all'interno della Chiesa, diventando il Papa che conoscevamo.

I due Papi, la recensione: Bergoglio, Ratzinger e i segreti del "gran rifiuto"

Come tutte le grandi figure della storia, Benedetto XVI è stata una figura controversa. E liberaci dal male (in originale Deliver Us from Evil) è un documentario diretto dalla statunitense Amy Berg, e vincitore del premio miglior documentario al Los Angeles Film Festival del 2006. Si tratta di una vera e propria critica nei confronti degli atteggiamenti tossici della Chiesa Cattolica, che non ha risparmiato neanche Joseph Ratzinger.