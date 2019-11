I due Papi: il trailer italiano del film Netflix con Anthony Hopkins e Jonathan Pryce

Netflix ha diffuso il trailer italiano de I due Papi, il nuovo film con Anthony Hopkins e Jonathan Pryce nei panni rispettivamente di Papa Benedetto XVI e del cardinale Bergoglio, il futuro Papa Francesco.

Una sorta di gara di recitazione, come si prospetta I due Papi fin dai pochi minuti del trailer ita, per via della presenza di due mostri sacri del grande e del piccolo schermo, ma anche un percorso alla scoperta di due modi completamente diversi di stare al mondo e di vivere la natura per forza di cose fallace dell'essere umani.

Al centro del racconto di Netflix vi è la storia intima di uno dei passaggi di potere più drammatici degli ultimi duemila anni. Frustrato dalla direzione intrapresa dalla Chiesa, il cardinale Bergoglio (Jonathan Pryce) chiede a Papa Benedetto XVI (Anthony Hopkins) il permesso di dimettersi. Di fronte al rischio di scandalo e al dubbio, Papa Benedetto convoca invece il suo critico più duro, nonché suo futuro successore a Roma, per rivelare un segreto destinato a scuotere le fondamenta della Chiesa Cattolica. Dietro le mura Vaticane, inizia una lotta tra tradizione e progresso, senso di colpa e perdono. Questi due uomini molto diversi affrontano il loro passato per trovare un terreno comune e costruire il futuro di un miliardo di fedeli in tutto il mondo.

Diretto da Fernando Meirelles, regista nominato all'Oscar per City of God, e scritto dallo sceneggiatore tre volte candidato all'Oscar Anthony McCarten, I due Papi arriverà solo in alcuni cinema selezionati a partire dal 2 dicembre, per poi approdare su Netflix il 20 dello stesso mese.