Rambo: le foto della statua dedicata al film con Sylvester Stallone

Sylvester Stallone ha condiviso su Instagram le foto della statua in legno dedicata a Rambo e collocata ad Hope, la città del Canada dove si sono svolte le riprese del film del 1982.

A distanza di quasi quarant'anni dalla sua uscita, quello diretto da Ted Kotcheff rimane ancora uno dei film più amati di sempre del genere action e non solo. Non possono che averne un buon ricordo soprattutto gli abitanti di Hope, in Canada, lì dove vagava il veterano interpretato da Sylvester Stallone prima che prendesse il via l'escalation di sanguinarie uccisioni che il pubblico ben ricorda.

Proprio per suggellare il legame che dal 1982 intercorre tra la cittadina ed il film, il 14 agosto è stata inaugurata la statua che potete vedere in foto nel post condiviso dallo stesso Stallone nelle scorse ore:

L'interprete di Rocky sembra avere molto apprezzato la statua che riproduce il personaggio da lui interpretato nel primo capitolo della saga basata sul romanzo Primo sangue di David Morrell. L'attore ha pubblicato su Instagram le foto dell'opera, ringraziando la "città della speranza" e l'esperto di sculture in legno responsabile della statua, Ryan Villiers, un artista che lavora a Edmonton, in Canada, e che ha scolpito questo muscoloso monumento dedicato all'eroe immaginario usando solo una motosega ed un blocco di cedro rosso occidentale. "Sono molto orgoglioso che queste due enormi statue di RAMBO siano state recentemente e permanentemente collocate nella città di HOPE, in Canada, esattamente dove abbiamo girato FIRST BLOOD. Grazie all'artista ryan_villiers" ha quindi condiviso Sly.

Anche se Stallone menziona due statue, dalle foto sembra che ce ne sia soltanto una. Villiers ha impiegato due mesi per realizzarla e già in passato ha scolpito opere dedicate a vari eroi del cinema, come Batman e Groot dei Guardiani della Galassia. La città di Hope viene definita "capitale mondiale dell'intaglio della motosega", con oltre 80 statue di legno esposte intorno al centro della città.

A luglio, Stallone ha usato il suo Instagram per annunciare l'uscita del taglio esteso di Rambo Last Blood. La versione estesa del film include una nuova sequenza di apertura e 12 minuti aggiuntivi di filmati. Last Blood, uscito nel 2019, ha rappresentato l'ultima apparizione di Stallone come John Rambo, anche se l'attore ha insinuato che Rambo "potrebbe tornare", alludendo quindi ad un possibile sesto episodio della saga.