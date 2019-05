Rambo 5: Sylvester Stallone condivide un video del backstage

Rambo 5: Last Blood riporterà sul grande schermo l'iconico personaggio interpretato da Sylvester Stallone che ha ora condiviso un nuovo video che svela il backstage del film.

Il quinto capitolo delle avventure dell'eroe arriverà nelle sale americane il 20 settembre e i fan hanno reagito in modo entusiastico alla condivisione del filmato sui social media.

Sylvester Stallone ha accompagnato il video del dietro le quinte con la didascalia: "Un film fatto a mano come il primo... SANGUE SUDORE LACRIME e lavoro con incredibili attori!".

Nel filmato la star viene mostrata mentre spara e lavora con il fuoco, Stallone appare poi ferito e impugna un arco per scoccare una freccia.

Ecco il video:

Il lungometraggio Rambo 5: Last Blood diretto da Adrian Goldberg racconterà quello che accade quando la figlia di un amico di Rambo viene rapita, costringendolo ad abbandonare la vita tranquilla nel suo ranch e compiere un viaggio oltre il confine con il Messico, dove si ritrova ben presto a fare i conti con dei narcotrafficanti.

Nel cast ci saranno anche Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta e Yvette Monreal. La sceneggiatura di Rambo 5: Last Blood è stata scritta dallo stesso Stallone in collaborazione con Matthew Cirulnick.