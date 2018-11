Rambo 5: Sylvester Stallone in una nuova foto del film

Rambo 5: Last Blood arriverà nei cinema di tutto il mondo nel 2019 e la Lionsgate ha ora condiviso online la prima immagine del film con protagonista l'attore Sylvester Stallone, nuovamente alle prese con l'iconico ruolo.

Nel quinto capitolo del franchise John Rambo è alle prese con le conseguenze dello stress post traumatico e vive in un ranch in Arizona, sopravvivendo grazie a dei lavori occasionali. La sua amica Maria lo informa però della scomparsa della nipote durante un viaggio compiuto in Messico e John decide quindi di partire per ritrovare la ragazza, dando il via a una violenta discesa agli inferi dopo che Rambo scopre attività illegali legate allo sfruttamento sessuale. Il protagonista viene inoltre aiutato da un giornalista la cui sorellastra è stata rapita. Rambo dovrà quindi sfruttare tutte le sue abilità per salvare le ragazze e sconfiggere un potente criminale.

La regia del film è stata affidata ad Adrian Grunberg, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Matt Cirulnick.

Stallone ha interpretato John Rambo per l'ultima volta nel film arrivato nei cinema nel 2008, di cui era anche autore e regista. Il progetto aveva incassato circa 113.2 milioni di dollari in tutto il mondo, con un budget di soli 50.