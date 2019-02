Rambo 5: Last Blood, Stallone svela le foto di John Rambo con la sua 'famiglia adottiva'

Nuove anticipazioni di Rambo 5: Last Blood lanciate da Sylvester Stallone su Instagram. Il divo, attivissimo sul social, ha postato nuove foto tratte dall'ultimo capitolo della saga di Rambo in cui vediamo John Rambo insieme alla sua famiglia adottiva composta da Gabrielle (Yvette Monreal) e Maria (Adriana Barraza), le donne che l'eroe farà di tutto per proteggere.

Rambo 5: Last Blood vedrà il personaggio di Sylvester Stallone afflitto da una grave forma di sindrome da stress post-traumatico. Il reduce si è rifugiato a Bowie, Arizona, dove lavora nella sua fattoria, ma i malesseri che lo perseguitano lo hanno spinto ad affidarsi a una donna che si occupa di lui. Un giorno la donna gli rivela che la figlia Maria, a cui Rambo è affezionato, è stata rapita dai narcos. Mentre cerca di scoprire cosa sia accaduto alla ragazza scomparsa, Rambo uccide un trafficante di schiave sessuali e cattura l'attenzione della giornalista Carmen Delgado (Paz Vega), sorella di una delle ragazze rapite. In seguito il veterano si reca nel quartier generale del cartello dove viene picchiato quasi a morte. A prendersi cura di lui sarà Carmen, che lo aiuterà a guarire per continuare a combattere il cartello.

Il film, prodotto da Lionsgate, è diretto da Adrian Grunberg ed è stato scritto da Stallone insieme a Matt Cirulnick. La pellicola dovrebbe arrivare nelle sale nell'autunno 2019.

