Rambo 5: Last Blood, Sylvester Stallone armato e insanguinato nella nuova foto

Hyper a dismisura per l'uscita di Rambo 5: Last Blood grazie alla nuova foto dal set che mostra Sylvester Stallone armato e insanguinato nei panni di John Rambo. Nella foto vediamo Stallone imbracciare arco e freccia di fronte mirando in direzione di una prode fotografa di scena.

Il personaggio di John Rambo è diventato un'icona fin dal suo debutto in Rambo. Con Rambo 5: Last Blood, Sylvester Stallone dovrebbe dare l'addio al suo reduce del Vietnam.

Rambo 5: Last Blood vedrà Rambo afflitto da una grave forma di sindrome da stress post-traumatico. Il reduce si è rifugiato a Bowie, Arizona, dove lavora nella sua fattoria, ma i malesseri che lo perseguitano lo hanno spinto ad affidarsi a una donna che si occupa di lui. Un giorno la donna gli rivela che la figlia Maria, a cui Rambo è affezionato, è stata rapita dai narcos. Mentre cerca di scoprire cosa sia accaduto alla ragazza scomparsa, Rambo uccide un trafficante di schiave sessuali e cattura l'attenzione della giornalista Carmen Delgado (Paz Vega), sorella di una delle ragazze rapite. In seguito il veterano si reca nel quartier generale del cartello dove viene picchiato quasi a morte. A prendersi cura di lui sarà Carmen, che lo aiuterà a guarire per continuare a combattere il cartello.

Il film, prodotto da Lionsgate, è diretto da Adrian Grunberg ed è stato scritto da Stallone insieme a Matt Cirulnick. La pellicola dovrebbe arrivare nelle sale nell'autunno 2019.

