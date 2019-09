Rambo 5, Arnold Schwarzenegger: "Sylvester Stallone, buona fortuna per il weekend"

Con Rambo 5 prossimo alle sale americane, Arnold Schwarzenegger ha voluto fare gli auguri a Sylvester Stallone per la prossima avventura al box-office, corredando il "buona fortuna" con una promessa.

Rambo: Last Blood, che arriverà in Italia il 26 settembre, debutterà negli USA il 20, e al momento non gode dell'ottima accoglienza della critica, come testimonia il basso punteggio che attualmente accompagna il film su Rotten Tomatoes. Poco importa, perchè l'eterno nemico cinematografico di Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, ha adorato il film, come ha scritto lui stesso nel messaggio su Instagram che accompagna il video di auguri e di sfida.

Il divo di Terminator ha sfruttato i caratteri a sua disposizione per augurare "un buon weekend" a Stallone, ma anche per fargli una promessa: "Ho amato il film e quando sarà un successo ti andrò a comprare un nuovo coltello per festeggiare". Nel video infatti si vede Arnold Schwarzenegger osservare il coltello che il collega ha usato in Rambo (autografato per un'asta di beneficenza) per poi subito confrontarlo con quello che chiama "un vero coltello" molto più grande, quello che Schwarzenegger ha usato in Predator. Sylvester Stallone, dal canto suo, ha molto apprezzato l'ironia del collega e ha risposto a tono: "Grazie mille, grande uomo. Sei un amico e una vera star, ma il mio coltello sarà sempre più affilato del tuo", firmato John Rambo.