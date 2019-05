Ralph spacca Internet arriva in DVD e Blu-ray: ecco cover ed extra

Dopo il grandissimo successo negli Stati Uniti e dopo aver conquistato anche il pubblico nelle sale italiane alla sua uscita a gennaio, adesso il film Disney Ralph Spacca Internet è pronto allo sbarco in homevideo. L'attesissimo sequel del lungometraggio animato candidato all'Oscar Ralph Spaccatutto uscito nel 2012, già disponibile dal 24 aprile su tutte le piattaforme digitali (iTunes, Google Play, Chili, Rakuten e TimVision), dall'8 maggio sarà disponibile anche in DVD e Blu-ray. Ci saranno inoltre la confezione Steelbook e anche il cofanetto con i due film assieme.

In Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2, lasciata la sala giochi di Litwak, location del primo film, l'avventura si sposta nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet, che potrebbe anche non resistere al tocco non proprio leggero di Ralph. Ralph Spacca Internet arriva in home video con tantissimi contenuti extra che accompagnano i fan dietro le quinte, all'interno dei Walt Disney Animation Studios, per esplorare come i creators del film abbiano realizzato il coloratissimo universo di Internet per il grande schermo (dai simpatico video coi gattini al pericolosamente intenso gioco online Slaughter Race fino ai personaggi oscuri che popolano il Dark Web). Gli extra rivelano inoltre tutti gli Easter egg - riferimenti ad altri film Disney - nascosti qua e là lungo il film mentre il regista presenta alcune scene tagliate e rimaste finora inedite.

Ecco i contenuti speciali del Blu-ray e delle edizioni Digital:

Come abbiamo spaccato Internet

A caccia di Easter Egg

Le musiche di Ralph Spacca Internet

Scene eliminate

I gatti di BuzzzTube

Video Musical

In esclusiva per le piattaforme Digitali: