Ralph Spacca Internet: arriva lo spinoff sulle Principesse Disney?

I registi di Ralph Spacca Internet hanno parlato della possibilità di uno spinoff interamente dedicato alle Principesse Disney, protagoniste di un divertentissimo momento del film.

Rich Moore e Phil Johnston credono molto nel potenziale di una pellicola di questo tipo, durante un'intervista col The AV Club hanno infatti dichiarato:

"Le Principesse hanno avuto un grande effetto non solo qui negli Stati Uniti ma ovunque siamo andati a promuovere il film. Quando sei a Stoccolma e ti dicono 'Perché non fate un film sulle principesse?', io inizio a pensare che sia un'idea da esplorare davvero, perché ovunque siamo andati le hanno amate."

Nel film, nominato all'Oscar 2019 per il Miglior Film d'Animazione, si lascia la sala giochi di Litwak per avventurarsi nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet, che potrebbe anche non resistere al tocco non proprio leggero di Ralph. Insieme alla sua compagna di avventure Vanellope von Schweetz, Ralph rischierà tutto viaggiando per il World Wide Web alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare "Sugar Rush", il videogioco di Vanellope. Finiti in una situazione fuori dalla loro portata, Ralph e Vanellope dovranno fare affidamento sui cittadini di Internet che li aiuteranno a navigare in rete nella giusta direzione...

Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 ha incassato in tutto il mondo oltre 514 milioni di dollari, superando i 470 del primo capitolo, totalizzando l'88% di recensioni positive sul portale Rotten Tomatoes, mentre il film d'esordio uscito nel 2012 aveva raggiunto la percentuale dell'87%.