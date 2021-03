Ralph Fiennes trova disturbanti le critiche a J.K. Rowling: "Non capisco tutto questo veleno"

Ralph Fiennes, interprete di Lord Voldemort nel franchise di Harry Potter, difende J.K. Rowling definendo disturbanti gli attacchi contro di lei in seguito alle sue dichiarazioni transfobiche.

Ralph Fiennes, storico interprete di Voldemort nella saga di Harry Potter, ha definito disturbanti gli attacchi contro J.K. Rowling seguito alle sue dichiarazioni transfobiche dei messi passati.

Ralph Fiennes è Voldemort in Harry Potter e il Calice di fuoco

In un'intervista al Telegraph, Ralph Fiennes ha commentato la campagna di denigrazione contro la scrittrice J.K. Rowling seguita alle sue dichiarazioni su identità di genere e sesso biologico che hanno scatenato un putiferio. Molte delle star della saga di Happy Potter, a partire dal trio composto da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, si sono dissociati dalle parole della Rowling schierandosi a favore della comunità transgender. Adesso a parlare è Ralph Fiennes il quale ha dichiarato:

"Non capisco tutto il veleno diretto contro di lei. Posso capire che si tratti di un argomento scottante, ma trovo tutto questo bisogno di accusare irrazionale. Credo che il livello di odio espresso dalle persone contro visioni differenti dalle loro e la violenza verbale siano disturbanti."

La campagna di odio contro J.K. Rowling è seguita a una serie di suoi tweet pubblicati dalla scrittrice lo scorso giugno in cui la scrittrice sosteneva che discutere l'identità di genere nega il sesso biologico.

J.K.Rowling, Cynthia Nixon: "Mio figlio transgender, fan di Harry Potter, ha il cuore a pezzi"

"Se il sesso non è reale, non ci può essere attrazione tra persone dello stesso sesso. Se il sesso non è reale, la realtà vissuta delle donne a livello globale viene cancellata. Conosco e amo persone trans, ma cancellare il concetto di sesso elimina la capacità degli uomini di dare senso alle proprie vite" scriveva la Rowling alimentano la discussione e facendo insorgere la comunità transgender e spingendo molti membri del suo cast e la stessa Warner Bros. a dissociarsi dalla sua visione. Daniel Radcliffe si è espresso contro le idee di J.K. Rowling dichiarando che le donne trans sono donne.