28 anni dopo, Ralph Fiennes anticipa cosa ci attende nel sequel: "Distruzione e dolore"

Ventotto anni dopo la diffusione del virus della rabbia nel Regno Unito, Danny Boyle e Alex Garland tornano ad esplorare quell'incubo nel sequel, 28 anni dopo.

Il nuovo capitolo cinematografico segue le vicende di Spike, un dodicenne interpretato da Alfie Williams, che vive su un'isola insieme ad una comunità di sopravvissuti. Quando sua madre Isla (Jodie Comer), affetta da una misteriosa malattia, peggiora, Spike lascia l'isola alla ricerca del dottor Ian Kelson (Ralph Fiennes), del quale ha già sentito parlare.

Le anticipazioni sul sequel di Ralph Fiennes

28 anni dopo è uscito il 18 giugno ma l'attenzione è già rivolta al prossimo sequel, 28 Years Later: The Bone Temple, in uscita nel gennaio 2026, con la regia di Nia DaCosta.

Cillian Murphy tornerà nel ruolo di Jim e Ralph Fiennes sarà ancora il dottor Kelson:"Ovviamente non posso rivelare troppo" ha spiegato Fiennes, che poi ha fatto riferimento alla scena in cui Isla aiuta una donna infetta e incinta a partorire su un treno:"Posso dire che i temi toccati in quella scena, il momento del parto, l'umanità, rappresentano un momento critico nella vita di una madre e del bambino. Il momento umano per eccellenza: una donna infetta che dà alla luce un bambino non infetto. Il tema dell'umanità innata, è ancora viva nell'anima, nel cuore, nella mente di un infetto? Sono completamente corrotti? Sono solo rabbiosi? O c'è ancora una possibilità? Qualcosa di umano, che è ancora lì".

Alfie Williams, Jodie Comer e Ralph Fiennes in una scena di 28 anni dopo

Ralph Fiennes conclude:"Portiamo dentro di noi il potenziale per una distruzione e un dolore terribili. Questo tema sarà affrontato con ancora più forza nel prossimo film".

Il nuovo capitolo del franchise di Danny Boyle al cinema

28 Anni Dopo, come esplicitato dal titolo, è ambientato quasi trent'anni dopo gli avvenimenti del primo film e i pochi sopravvissuti sono nascosti su un'isola, lontano dalla terraferma.

Danny Boyle sul set di 28 anni dopo

Nel cast troviamo Alfie Williams, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Edvin Ryding, Christopher Fulford, Jack O'Connell e Erin Kellyman.