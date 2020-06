Daniel Radcliffe contro J.K. Rowling: "I trans donna sono donne"

La star di Harry Potter, Daniel Radcliffe, contraddice la scrittrice J.K. Rowling, colpevole di aver pubblicato alcuni post transfobici che hanno suscitato un'accesa polemica, e ribadisce che i trans donna sono donne.

Emma Watson e Daniel Radcliffe in Harry Potter e i doni della morte - parte 2

Daniel Radcliffe si è dissociato dalla posizione della Rowling schierandosi a favore della comunità transgender e augurandosi che la polemica non rovini la saga agli occhi dei fan. Radcliffe si unisce così all'interprete di Cho Chang Katie Leung che ha risposto per le rime a J.K. Rowling sui tweet transfobici.

Tutto è cominciato quando la scrittrice inglese ha risposto a un articolo intitolato Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate scrivendo: "Persone con le mestruazioni. Sono sicura che c'è una parola per quelle persone. Qualcuno mi aiuti. Wumben? Wimpund? Woomud (donne ndr)?". Quando i fan hanno fatto notare alla Rowling il motivo per cui ciò che stava dicendo era transfobico, lei ha ribadito il concetto con una serie di tweet e questa non è la prima volta che l'autrice si schiera contro i trans, attirandosi addosso le critiche.

In un comunicato diffuso attraverso l'associazione per la prevenzione dei suicidi nella comunità LGBT Trevor Project, Daniel Radcliffe ha detto: "Anche se J.K. Rowling è responsabile della piega che la sua esistenza ha preso... come essere umano, sento la necessità di dire qualcosa. Questa non è una controversia tra me e J.K. Rowling, i trans donna sono donne. Ogni affermazione contraria cancella l'identità e la dignità delle persone transgender e va contro i consigli delle associazioni sanitarie che sono ben più esperti al riguardo di me o di Jo. Dobbiamo supportare transgender e persone che non si sentono incasellate negli schemi tradizionali per non causare ulteriore sofferenza. A tutte le persone che adesso sentono che l'esperienza della lettura dei romanzi di Harry Potter sia stata rovinata o sminuita, chiedo scusa per la sofferenza che questi commenti vi hanno causato".