Raised by Wolves 2 sarà l'ultima stagione, la serie è stata cancellata

Raised by Wolves 2 sarà l'ultima stagione della serie prodotta da Ridley Scott: HBO Max ha confermato che è stata cancellata.

Il progetto era stato creato da Aaron Guzikowski e aveva come protagonista due androidi che avevano il compito di allevare bambini umani su un misterioso pianeta.

HBO Max ha dichiarato: "Anche se non avremo una terza stagione di Raised by Wolves - Una nuova umanità, siamo incredibilmente grati per il cast e la troupe stellari, i nostri creatori Aaron Guzikowski, Ridley Scott, David W. Zucker e l'intero team di Scott Free Productions per la loro meravigliosa arte e la capacità unica che ha fatto immergere i fan nel mondo di Kepler-22b".

Abubakar Salim, protagonista della serie, ha commentato online: "Non è sorprendente, specialmente dopo le notizie delle fusioni e di cosa sta accadendo tra le fila della Warner. Molti show non concluderanno le loro storie. E sfortunamente, una di queste serie è Raised by Wolves. Niente è stato ancora condiviso pubblicamente. E c'è un motivo. Uno importante. Uno che sono qui per condividere con voi ora. C'è una speranza. Siamo in una posizione unica: abbiamo una storia completamente delineata e pianificata, un team immenso alle spalle, un'incredibile accoglienza dai critici, e ancora più importante, da parte di una comunità di fan che è così forte internazionalmente che non può essere ignorata. Il motivo che non è stata annunciata la cancellazione è perché c'è ancora una possibilità che la storia possa continuare e finire in una nuova casa".

Dopo gli sconvolgenti avvenimenti della prima stagione, e dopo quanto accaduto nel finale, nel nuovo ciclo di episodi (qui la nostra recensione di Raised by Wolves 2)Madre e Padre si trasferiscono insieme ai loro 'figli' nella zona tropicale di Kepler-22b, inesplorata e a dir poco misteriosa. Lì viene creata una nuova colonia, ma in questa stagione i problemi non mancheranno. Tra il terrificante figlio 'naturale' di Madre, una vera e propria minaccia di estinzione per la specie umana, e l'arrivo sul pianeta dopo i Mitraici anche degli Atei, lo scontro sarà inevitabile. Dal canto suo Marcus, ormai convinto di essere il Profeta, è pronto a tutto per ritrovare la sua famiglia e per fare il volere del suo Dio.