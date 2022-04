Raised by Wolves 2: clip esclusiva del secondo capitolo della serie, da oggi su Sky Atlantic e NOW

Ecco una clip in esclusiva da Raised by Wolves 2, nuovo capitolo della serie sci-fi prodotta da Ridley Scott, da oggi su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Arriva oggi in Italia Raised by Wolves 2, nuovo capitolo della serie sci-fi di cui vi presentiamo una clip video in esclusiva. Dopo il successo della prima stagione, 8 nuovi episodi della serie prodotta da Ridley Scott approdano su SKY.

A partire da stasera su Sky Atlantic alle 21:15 - anche in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - continua la storia dei due androidi, Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), fuggiti da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti, come il Capitano Marcus (Travis Fimmel), e l'ordine religioso di derivazione cristiana dei Mitraici, per colonizzare il pianeta Kepler-22b. Una spettacolare produzione sci-fi in grado di affrontare temi importanti e attuali, dagli interrogativi sul senso stesso della vita agli estremismi religiosi.

Raised by Wolves 2: Amanda Collin una foto di scena della nuova stagione

Dopo gli sconvolgenti avvenimenti della prima stagione, e dopo quanto accaduto nel finale, nel nuovo ciclo di episodi (qui la nostra recensione di Raised by Wolves 2)Madre e Padre si trasferiscono insieme ai loro 'figli' nella zona tropicale di Kepler-22b, inesplorata e a dir poco misteriosa. Lì viene creata una nuova colonia, ma in questa stagione i problemi non mancheranno. Tra il terrificante figlio 'naturale' di Madre, una vera e propria minaccia di estinzione per la specie umana, e l'arrivo sul pianeta dopo i Mitraici anche degli Atei, lo scontro sarà inevitabile. Dal canto suo Marcus, ormai convinto di essere il Profeta, è pronto a tutto per ritrovare la sua famiglia e per fare il volere del suo Dio.

Raised by Wolves 2: Padre e Madre in una scena della nuova stagione

Le atmosfere di Raised by Wolves - Una nuova umanità, affini a quelle dei più amati film di fantascienza firmati dallo stesso Ridley Scott, tornano più suggestive e minacciose che mai in una serie la cui prima stagione è stata tra i titoli di maggior successo del 2020 per HBO Max e i cui nuovi episodi sono di nuovo firmati dallo sceneggiatore di Prisoners Aaron Guzikowski, anche showrunner della serie.

Per la seconda stagione il cast si arricchisce anche di diversi nuovi ingressi: Peter Christoffersen sarà Cleaver, James Harkness sarà Tamerlane, Kim Engelbrecht sarà Decima, Jennifer Saayeng sarà Nerva, Selina Jones sarà Grandmother, Morgan Santo sarà Vrille.