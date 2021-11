Rahul Kohli, il suo tweet contro "un attore di metodo" si riferisce a Jared Leto?

Rahul Kohli critica su Twitter un attore di metodo che ammette addirittura di odiare, pur non facendo il nome gli indizi porterebbero al collega Jared Leto.

L'interprete di Midnight Mass, Rahul Kohli, ha pubblicato un tweet in cui si scaglia contro un collega, attore di metodo, senza però fare nomi. In molti sospettano che l'obiettivo delle sue critiche sia Jared Leto.

"Non sparo a zero sugli attori perché dobbiamo prenderci cura l'uno dell'altro ed è poco professionale, ma dannazione, odio questo tizio. Evito con cura qualsiasi cosa lo veda nel cast. Il Metodo è stato ampiamente deriso e questo tizio è la mascotte perché è un espediente" scrive Rahul Kohli.

Un utente interviene scrivendo "Spero che non si tratti dell'attore numero uno del metodo. Daniel Day-Lewis. Certo che è un grande sciocco, ma le performance sono fantastiche" ma Rahul Kohli nega specificando che "Daniel è uno dei miei eroi".

Ecco che poco dopo tra i commenti spunta un indizio. A Cory Barlog che gli scrive scherzosamente "Dai, Kohli. Mi piace molto quando usi il Metodo", l'attore risponde: "Ti sono piaciuti tutti i preservativi usati che ti ho mandato".

Chiarissimo riferimento a Jared Leto che, sul set di Suicide Squad, avrebbe mandato regali in stile Joker (personaggio a lui affidato) ai colleghi tra cui topi vivi e preservativi usati. Per altro, di recente lo stesso Jared Leto ha negato di aver inviato preservativi usati ai colleghi di set di Suicide Squad, ma ormai la leggenda metropolitana è servita.

Midnight Mass: il personaggio di Rahul Kohli è un omaggio a The Last of Us

Di recente è stata lodata la performance sobria di Rahul Kohli nella serie Netflix di Mike Flanagan, Midnight Mass, dove l'attore interpreta uno sceriffo mussulmano in una comunità insulare degli USA dove la religione cattolica condiziona la vita degli abitanti. Performance del tutto opposta all'ultimo lavoro di Jared Leto, House of Gucci, in uscita nei cinema italiani il 14 dicembre.

Nel biopic, Leto interpreta una versione sgangherata ed eccessiva di Paolo Gucci, membro della celebre famiglia dell'alta moda, il cui maccheronico accento italiano è stato paragonato addirittura a quello di Super Mario Bros.

Visto il noto temperamento di Jared Leto, speriamo che l'attore non si offenda troppo dalle critiche rivoltegli pubblicamente dal collega su Twitter.