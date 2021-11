House of Gucci: l'accento di Jared Leto paragonato a quello di Super Mario

Non solo Lady Gaga, anche l'accento italiano di Jared Leto è stato preso di mira dalla critica e paragonato a quello di Super Mario dai commentatori dopo la visione di House of Gucci.

Il lavoro sugli accenti del cast di House of Gucci ha creato non poche perplessità tra i critici, tanto che alcuni si sarebbero spinti a paragonare ironicamente la parlata di Jared Leto a quella di Super Mario.

In House of Gucci Jared Leto interpreta Paolo Gucci, uno dei membri della famiglia fondatrice della celebre casa di mona Gucci. Il suo accento italiano non ha convinto tutti però.

"L'accento di Jared Leto mi ha ricordato Mario/Luigi", ha scritto il critico Zach Pope commentando la performance dell'attore premio Oscar.

"L'approccio di Jared alla 'Sono io, Mario!' all'accento italiano svolge il suo compito, il personaggio è una specie di buffone, ma mi infastidisce da persona cresciuta nel Nord Italia" commenta un altro utente. E non manca chi taccia la performance linguistica di Leto come "anti-italianismo".

Ovviamente, quello di Jared Leto non è l'unico accento problematico in House of Gucci. Un'esperta di dialetti definisce la parlata di Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani più russo che italiano".

La prova del nove arriverà il 14 dicembre, quando House of Gucci approderà nei cinema italiani.