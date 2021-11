Fantastic Four, Rahul Kohli di Midnight Mass mostra il suo costume di Halloween

In attesa di scoprire chi sarà nel cast di Fantastic Four, per Halloween (anche se in ritardo) l'attore di Midnight Mass Rahul Kohli ci dà un assaggio di come potrebbe essere lui nel ruolo di... John Krasinski che interpreta Reed Richards.

Che Rahul Kohli fosse un grande fan della Marvel lo sapevamo già (non lo hai mai tenuto nascosto, e anzi, le sue recenti dichiarazioni in cui esprimeva la volontà di entrare nel MCU non hanno fatto che ribadirlo), ma che fosse così "sul pezzo" al punto da basare il suo costume di Halloween su uno dei più popolari fancast del web...

"Oh, fantastico. Il mio costume di Halloween è arrivato con cinque giorni di ritardo. Avrei dovuto vestirmi da John Krasinski che interpreta Reed Richards..." ha scritto nel suo più recente post di Instagram, mostrando quello che sarebbe dovuto essere, a detta sua, l'outfit scelto per Halloween.

La battuta di Kohli si basa sul fatto che Krasinski è uno degli attori più gettonati per il ruolo di Mr. Fantastic/Reed Richards nell'immaginario collettivo (assieme alla moglie Emily Blunt per La Donna Invisibile/Sue Storm) e il fancast più frequente che si trova online per la parte nel MCU; ma anche, come ricorda Comicbook, sul fatto che più volte è stato osservato come Krasinski e Kohli si somiglino tra loro, eccetto che per la carnagione (e anche lui ci ha scherzato su).

"Solo un folle non lo vorrebbe" affermava l'attore in relazione a un possibile ruolo nel MCU in un'intervista con Men's Health "Sono così immerso in tutto ciò che riguarda la cultura sci-fi e i fumetti. Sì, vorrei decisamente che accadesse. Ma dovrebbe essere la parte giusta. Sono dei personaggi così amati, e non accetterei tanto per dire che l'ho fatto. Accetterei se sentissi davvero di poter rendere giustizia al personaggio, di potergli aggiungere qualcosa, ma sempre nel rispetto di ciò che è nei fumetti".

E voi, in che ruolo vedreste bene Kohli?