Ragazze a Beverly Hills: la serie sequel non ottiene il via libera da parte di Peacock

Il progetto televisivo che avrebbe avuto come protagonista Alicia Silverstone nel ruolo di Cher è stato bocciato dalla piattaforma.

La serie sequel della commedia Ragazze a Beverly Hills non verrà realizzata. Peacock ha infatti bocciato il progetto che vedeva coinvolta Alicia Silverstone come produttrice e protagonista nel ruolo di Cher.

Chi era coinvolto nella serie sequel

Il potenziale progetto televisivo che avrebbe dovuto continuare la storia iniziata in Ragazze a Beverly Hills, film arrivato nelle sale nel 1995, era stato annunciato un anno fa. Nello sviluppo erano coinvolti Josh Schwartz e Stephanie Savage, che hanno portato al successo Gossip Girl, e Jordan Weiss (creatore di Dollface), che era coinvolto come sceneggiatore e produttore esecutivo.

La serie sequel poteva inoltre contare sul sostegno di Amy Heckerling, regista della commedia originale, e del produttore Robert Lawrence, che aveva fatto parte del team del lungometraggio. Nel cast non era invece coinvolto Paul Rudd.

CBS Studios e Paramount, tuttavia, sembrano intenzionati a provare a vendere il progetto a un'altra piattaforma di streaming o emittente tradizionale.

Alicia Silverstone, parlando della serie, aveva spiegato nel mese di agosto che era ancora nelle prime fasi di sviluppo. L'attrice aveva aggiunto che non poteva rivelare molto: "Ne sono realmente entusiasta. Penso cercheremo di impegnarci davvero duramente".

La star aveva sottolineato: "L'obiettivo è onorare ciò che tutti amano di Ragazze a Beverly Hills e Cher"

Il successo del film

CBS TV Studios, che ha i diritti televisivi del film, alcuni anni fa aveva annunciato lo sviluppo di un altro show che avrebbe avuto al centro della trama Dionne, il personaggio interpretato da Stacey Dash.

Quel progetto non è però mai entrato nella fase di produzione, fermandosi alle prime fasi dell'ideazione.

Dopo il successo del film, inoltre, nel 1996 era stata realizzata una serie di Ragazze a Beverly Hills che è andata in onda per tre stagioni e vedeva Rachel Blanchard nel ruolo di Cher.