Clueless, la costumista svela i segreti degli outfit cult: “I licei anni ’90 erano deprimenti”

Mona May ha raccontato in che modo nacque lo stile iconico proposto nel film generazionale con protagonista Alicia Silverstone.

In occasione del trentesimo anniversario dall'uscita nelle sale di Ragazze a Beverly Hills (Clueless), la costumista Mona May ha svelato che le passerelle furono la sua principale fonte d'ispirazione per gli outfit del film.

La decisione è stata quasi obbligata, secondo May, perché i licei reali all'epoca erano piuttosto deludenti e quindi ha dovuto ripiegare sulla moda vera e propria.

Il guardaroba di Clueless ispirato alla moda anni '90

Per vestire i ragazzi ricchi del liceo Bronson Alcott, Mona May ha preso una decisione drastica: "Siamo andati nei licei ed era desolante. Tutti erano vestiti con abiti trasandati. Ci siamo dette: è così deprimente. Non è la realtà che vogliamo creareTornavamo sempre al copione".

Inoltre, la richiesta era molto precisa: "[La regista] Amy [Heckerling] voleva che le ragazze fossero molto felici, molto femminili. È stato interessante combinare l'alta moda con l'ambiente liceale".

Primo piano di Paul Rudd, uno dei protagonisti di Clueless

L'obiettivo era quello di rappresentare al meglio le personalità folli, stravaganti e sfrontate di ciascun personaggio del film con protagonista Alicia Silverstone.

Cher era l'ape regina di Clueless

Nel corso dell'intervista, Mona May si è soffermata sul personaggio principale interpretato da Alicia Silverstone, Cher, che la costumista definisce l'ape regina del film, con un guardaroba sempre impeccabile e coordinato.

Nonostante l'ispirazione all'alta moda, Mona May ha dovuto lavorare con un budget particolarmente limitato, con oltre 60 cambi soltanto per il personaggio di Silverstone. Per ovviare al problema, May ha rintracciato abiti nei negozi dell'usato e ottenuto prestiti di capi firmati. Alcuni abiti celebri del film, come il tailleur giallo, richiesero molte prove ma la costumista ha sottolineato come l'esperienza sia stata entusiasmante anche grazie alla regista Amy Heckerling che diede a tutti la libertà di esprimersi.

Alicia Silverstone in una scena di Reptile

Scritto e diretto da Amy Heckerling, Ragazze a Beverly Hills (Clueless) è l'adattamento contemporaneo del romanzo Emma, pubblicato nel 1815 da Jane Austen. Il film racconta la storia di Cher, una liceale che dopo essere riuscita a far innamorare due insegnanti si convince di poter trasformare la vita della sua goffa e impacciata compagna di classe Tai ma le sue manie di controllo la condurranno a riflettere profondamente su se stessa.