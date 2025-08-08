Alicia Silverstone torna in Ragazze a Beverly Hills: "Con la nuova serie vogliamo omaggiare il film"

Alicia Silverstone ha confermato il suo coinvolgimento nella nuova serie Ragazze a Beverly Hills (Clueless), ispirata al film cult del 1995. Ospite del programma Today, l'attrice ha spiegato che pur potendo rivelare ancora poco sulla trama, l'obiettivo del progetto sarà quello di rendere omaggio al film originale, mantenendo viva l'eredità della protagonista Cher Horowitz, che lei stessa tornerà a interpretare.

"Siamo solo agli inizi", ha detto, "ma l'idea è onorare ciò che tutti amano di Ragazze a Beverly Hills, portando al tempo stesso qualcosa di nuovo e fresco".

La nuova serie di Peacock non sarà un reboot del progetto abbandonato nel 2020

Dopo il primo tentativo di reboot cancellato, Peacock ha confermato lo sviluppo di una nuova versione di Ragazze a Beverly Hills lo scorso aprile. La serie attualmente in lavorazione non seguirà la trama della precedente versione, che si concentrava su Dionne, la migliore amica di Cher, alle prese con la scomparsa della protagonista. Il tono di quel progetto era dichiaratamente più audace e satirico, ma è stato accantonato.

La locandina di Ragazze a Beverly Hills

Il nuovo approccio, secondo Silverstone, punterà invece a rispettare il tono originale e le caratteristiche iconiche che hanno reso Ragazze a Beverly Hills un fenomeno culturale.

Oltre a riprendere il suo celebre ruolo, Silverstone parteciperà alla serie anche in veste di produttrice esecutiva. Il progetto riunisce alcuni dei nomi legati all'originale: Amy Heckerling, regista e sceneggiatrice del film, e Robert Lawrence, storico produttore, torneranno dietro le quinte. La scrittura è affidata a Josh Schwartz, Stephanie Savage e Jordan Weiss, già noti per serie come The O.C. e Gossip Girl, e promettono una narrazione fedele ma aggiornata ai tempi moderni.

Clueless, un classico intramontabile tra teen comedy e satira sociale

Uscito nel 1995, Ragazze a Beverly Hills ha segnato un'intera generazione grazie al suo mix di teen comedy e critica sociale, ispirandosi liberamente al romanzo "Emma" di Jane Austen.

Reptile: Alicia Silverstone in una scena del film

Il personaggio di Cher Horowitz è diventato un'icona pop, e il film è ancora oggi studiato per la sua influenza sulla moda, sul linguaggio e sulla rappresentazione femminile nella cultura pop degli anni '90. Il ritorno di Silverstone nel ruolo potrebbe rappresentare una nuova opportunità per rivisitare quel mondo, restando però fedeli allo stile che ha conquistato pubblico e critica.