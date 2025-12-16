Ragazze a Beverly Hills: Paul Rudd svela se reciterà nella serie sequel

Paul Rudd è stato uno dei protagonisti della commedia Ragazze a Beverly Hills negli anni '90 e ha ora rivelato se sarà coinvolto nella serie tv ispirata al film.

L'attore ha avuto la parte di Josh accanto ad Alicia Silverstone, che farà parte del cast del progetto destinato al piccolo schermo riprendendo il ruolo di Cher Horowitz.

Il commento di Rudd

Sul red carpet del film Anaconda (di cui potete vedere il trailer), Paul Rudd ha risposto alle domande di Entertainment Tonight. La star ha quindi parlato della serie sequel di Ragazze a Beverly Hills e del suo possibile coinvolgimento: "Non lo so. Non credo".

L'interprete di Josh ha tuttavia ammesso: "Ho visto che la stavano realizzando. Sono curioso ed è entusiasmante".

Alicia Silverstone, parlando del progetto, aveva spiegato nel mese di agosto che era ancora nelle prime fasi di sviluppo. L'attrice aveva aggiunto che non poteva rivelare molto: "Ne sono realmente entusiasta. Penso cercheremo di impegnarci davvero duramente".

La star della commedia cult aveva ribadito: "L'obiettivo è onorare ciò che tutti amano di Ragazze a Beverly Hills e Cher".

I primi dettagli del progetto

La serie destinata a Peacock sarà scritta e prodotta da Josh Schwartz e Stephanie Savage, i creatori di Gossip Girl, e da Jordan Weiss, ideatore di Dollface.

Il nuovo progetto potrà contare anche sul sostegno di Amy Heckerling, che aveva scritto e diretto il film arrivato nelle sale nel 1995, e del produttore Robert Lawrence.

CBS TV Studios, che ha i diritti televisivi del film, alcuni anni fa aveva annunciato lo sviluppo di un altro show che avrebbe avuto al centro della trama Dionne, il personaggio interpretato da Stacey Dash.

Il progetto non è però mai entrato nella fase di produzione, fermandosi alle prime fasi dell'ideazione.

Dopo il successo del film, inoltre, nel 1996 era stata realizzata una serie di Ragazze a Beverly Hills che è andata in onda per tre stagioni e vedeva Rachel Blanchard nel ruolo di Cher.