Ragazze a Beverly Hills: in fase di sviluppo una serie sequel con Alicia Silverstone

Ragazze a Beverly Hills, il film degli anni '90 con star Alicia Silverstone, è al centro di un nuovo progetto televisivo destinato a Peacock.

La serie sarà scritta e prodotta da Josh Schwartz e Stephanie Savage, i creatori di Gossip Girl, e da Jordan Weiss, ideatore di Dollface.

Chi sarà coinvolto nella serie sequel

Il nuovo progetto potrà contare anche sul sostegno di Amy Heckerling, che aveva scritto e diretto il film arrivato nelle sale nel 1995, e del produttore Robert Lawrence.

Alicia Silverstone riprenderà il ruolo di Cher Horowitz nella serie sequel di Ragazze a Beverly Hills. Nel film la protagonista era una teenager popolare che frequentava il liceo Bronson Alcott High.

L'attrice si era calata nuovamente nei panni del personaggio in occasione di uno spot ideato per il Super Bowl due anni fa. Alicia, prossimamente, tornerà sugli schermi televisivi in occasione della serie Irish Blood e su quelli cinematografici grazie al film Bugonia diretto da Yorgos Lanthimos. Tra i suoi progetti anche Pretty Thing e il film natalizio Merry Little Ex-Mas.

I progetti legati alla commedia

CBS TV Studios, che ha i diritti televisivi del film, alcuni anni fa aveva annunciato lo sviluppo di un altro show che avrebbe avuto al centro della trama Dionne, il personaggio interpretato da Stacey Dash.

Il progetto non è però mai entrato nella fase di produzione, fermandosi alle prime fasi dell'ideazione.

Dopo il successo del film, inoltre, nel 1996 era stata realizzata una serie di Ragazze a Beverly Hills che è andata in onda per tre stagioni e vedeva Rachel Blanchard nel ruolo di Cher, Stacey Dash in quello di Dionne, Donald Faison nei panni di Murray Duvall, Elisa Donovan che interpretava Amber, e Danny Strong che è stato Marshall Gasner. Tra le guest star c'erano anche Melissa Joan Hart, Brittany Murph, Shar Jackson, Lamont Bentley, Paul Rudd, Breckin Meyer, Jennifer Elise Cox e Connie Stevens.