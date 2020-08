Ragazze a Beverly Hills: la serie reboot verrà sviluppata per Peacock

Il film Ragazze a Beverly Hills darà vita a una serie reboot che verrà sviluppata per conto della piattaforma di streaming Peacock.

Il progetto è in fase di sviluppo da ottobre, tuttavia fino a questo momento nessun servizio di streaming o emittente tradizionale aveva ottenuto i diritti.

Il potenziale show ispirato al film del 1995 è stato scritto da Jordan Reddout e Gus Hickey (Will & Grace) e verrà realizzato in collaborazione con CBS TV Studios. Al centro della trama ci sarà Dionne, personaggio interpretato nel film originale dall'attrice Stacey Dash.

La nuova versione della storia seguirà quello che accade quando Cher, l'ape regina del liceo, scompare e Dionne deve prendere il suo posto, diventando la ragazza più popolare della scuola. La versione televisiva di Ragazze a Beverly Hills mostrerà Dionne che dovrà inoltre cercare di risolvere il mistero legato alla scomparsa dell'amica.

Corinne Brinkerhoff (American Gothic) e il suo team si occuperanno della produzione in collaborazione con Robert Lawrence ed Eli Bush.

Il film originale aveva come star Alicia Silverstone nel ruolo di Cher e nel cast c'erano anche Brittany Murphy e Paul Rudd.