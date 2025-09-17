Paul Rudd e Jack Black tornano con il trailer del reboot meta-horror Anaconda: ecco cosa aspettarsi

La nuova versione del lungomeraggio che uscì al cinema negli anni '90 avrà per protagonisti due volti famosi della commedia statunitense.

Una scena del film Anaconda
NOTIZIA di 17/09/2025

Sono circolate le prime informazioni sul reboot Anaconda, diretto da Tom Gormican, con Jack Black e Paul Rudd nel cast. A quasi trent'anni di distanza dall'uscita del film con Jennifer Lopez ora Anaconda sta per tornare.

Nonostante le recensioni miste, Anaconda fu un vero e proprio successo al botteghino, diventando un cult assoluto degli anni '90. Ecco le ultime informazioni sul reboot in arrivo.

Tutte le novità sul reboot di Anaconda

Paul Rudd e Jack Black nel film sono due migliori amici di lunga data, Doug e Griff, che hanno sempre sognato di rifare il loro film preferito: Anaconda. Il lungometraggio è un meta-horror ambientato nell'Amazzonia, in cui i due si recheranno.

Ghostbusters Legacy 2
Paul Rudd in una scena di Ghostbusters - Legacy.

Tuttavia, la situazione si complica quando un vero anaconda gigante trasforma il loro tranquillo set in un contesto pericoloso e potenzialmente mortale. Nel cast di Anaconda anche Thandiwe Newton, Daniel Melchior, Selton Mello e Steve Zahn. Il primo film del 1997 comprendeva nel cast, oltre J.Lo, anche Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Jonathan Hyde e Owen Wilson.

Nel frattempo, online è stato pubblicato il primo trailer del reboot di Anaconda, che mostra i due protagonisti nel selvaggio contesto amazzonico e il primo sguardo al terrificante serpente.

Il ritorno sullo schermo di due vecchi amici in Anaconda

Paul Rudd si è complimentato per il livello della sceneggiatura:"È una vera scarica di adrenalina. Era una sceneggiatura intelligente, e gli aspetti meta mi hanno colpito. Sono stato un grande fan di The Unbearable Weight of Massive Talent, e il tono di questo e quello sembravano vivere nello stesso mondo".

Anaconda: primo sguardo a Jack Black e Paul Rudd mentre il reboot celebra la fine delle riprese Anaconda: primo sguardo a Jack Black e Paul Rudd mentre il reboot celebra la fine delle riprese

Ha dichiarato l'attore, mentre Jack Blackha elogiato la performance del collega sostenendo di voler tornare presto a lavorare con lui: "Amo Jack ed ero entusiasta di poter fare questo con lui. In passato, abbiamo fatto qualche piccola cosa insieme, e poter davvero lavorare insieme per mesi in questo modo è stato fantastico".