Paul Rudd e Jack Black tornano con il trailer del reboot meta-horror Anaconda: ecco cosa aspettarsi

Sono circolate le prime informazioni sul reboot Anaconda, diretto da Tom Gormican, con Jack Black e Paul Rudd nel cast. A quasi trent'anni di distanza dall'uscita del film con Jennifer Lopez ora Anaconda sta per tornare.

Nonostante le recensioni miste, Anaconda fu un vero e proprio successo al botteghino, diventando un cult assoluto degli anni '90. Ecco le ultime informazioni sul reboot in arrivo.

Tutte le novità sul reboot di Anaconda

Paul Rudd e Jack Black nel film sono due migliori amici di lunga data, Doug e Griff, che hanno sempre sognato di rifare il loro film preferito: Anaconda. Il lungometraggio è un meta-horror ambientato nell'Amazzonia, in cui i due si recheranno.

Paul Rudd in una scena di Ghostbusters - Legacy.

Tuttavia, la situazione si complica quando un vero anaconda gigante trasforma il loro tranquillo set in un contesto pericoloso e potenzialmente mortale. Nel cast di Anaconda anche Thandiwe Newton, Daniel Melchior, Selton Mello e Steve Zahn. Il primo film del 1997 comprendeva nel cast, oltre J.Lo, anche Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Jonathan Hyde e Owen Wilson.

Nel frattempo, online è stato pubblicato il primo trailer del reboot di Anaconda, che mostra i due protagonisti nel selvaggio contesto amazzonico e il primo sguardo al terrificante serpente.

Il ritorno sullo schermo di due vecchi amici in Anaconda

Paul Rudd si è complimentato per il livello della sceneggiatura:"È una vera scarica di adrenalina. Era una sceneggiatura intelligente, e gli aspetti meta mi hanno colpito. Sono stato un grande fan di The Unbearable Weight of Massive Talent, e il tono di questo e quello sembravano vivere nello stesso mondo".

Ha dichiarato l'attore, mentre Jack Blackha elogiato la performance del collega sostenendo di voler tornare presto a lavorare con lui: "Amo Jack ed ero entusiasta di poter fare questo con lui. In passato, abbiamo fatto qualche piccola cosa insieme, e poter davvero lavorare insieme per mesi in questo modo è stato fantastico".