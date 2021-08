Ragazze a Beverly Hills, Alicia Silverstone ricrea una celebre scena del film con un ospite d'eccezione

Ancora una volta Alicia Silverstone rispolvera il film Ragazze a Beverly Hills (Clueless) e fa impazzire i social. E questa volta c'è anche un ospite d'eccezione. Guardiamo insieme il video.

"Sono finalmente riuscita a portarmi a letto un Cristian" scrive l'attrice nella caption del post, aggiungendo emoji ammiccanti.

Il riferimento è ovviamente alla scena del film del 1995 in cui la protagonista Cher (Silverstone) cerca disperatamente di sedurre il compagno di classe Christian (Justin Walker), che tutti sanno essere omosessuale, tranne lei.

In questo caso però, il Cristian in questione è il celebre fashion designer Cristian Siriano, vincitore della quarta edizione di Project Runway nel 2008, e da allora uno dei nomi più gettonati tra gli stilisti delle star. Siriano, anche lui apertamente gay, si è prestato al gioco, proprio come aveva fatto un altro "complice" nei precedenti TikTok dell'attrice.

Per celebrare il suo debutto sulla piattaforma, la Silverstone aveva infatti chiesto aiuto a un componente della famiglia... Suo figlio!

Assieme a Bear, questa ha ricreato altre due epiche scene dal film fino ad oggi.

Quella in cui Mel (Eugene Levy) rimane alquanto perplesso dalle scelte d'abbigliamento della figlia:

M: "Che diamine è quello?"

C: "Un vestito, papino!"

M: "E chi lo ha detto?"

C: "Calvin Klein!"

M: "Sembra una sottana".

E il primo, iconico "Ah, non c'è scampo".