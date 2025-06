Rachel Brosnahan sarà la protagonista della stagione 2 di Presunto Innocente

Rachel Brosnahan, star di Superman e della serie La fantastica signora Maisel, sarà protagonista e produttrice della seconda stagione della serie Presunto Innocente.

Lo show prodotto per Apple TV+ si basava sul romanzo scritto da Scott Turow, mentre la prossima stagione avrà alla base Dissection of a Murder, scritto da Jo Murray e che verrà pubblicato nel 2026.

I primi dettagli della seconda stagione

Apple non ha condiviso una sinossi ufficiale del ritorno di Presunto innocente. La casa editrice Pan Macmillan ha tuttavia pubblicato la sinossi di Dissection of a Murder anticipando che al centro degli eventi c'è Leila Reynolds, alle prese con il suo primo caso di omicidio che coinvolge la morte di un giudice molto conosciuto e rispettato. Leila non ha l'esperienza necessaria a occuparsi del caso, ma l'imputato Jack Millman, è stato molto chiaro sul fatto che vuole solamente lei.

The Marvelous Mrs. Maisel: un primo piano di Rachel Brosnahan

Rachel Brosnahan avrà la parte di Leila Reynolds nella seconda stagione della serie Presunto innocente.

La serie è stata sviluppata da David E. Kelley, coinvolto anche come produttore esecutivo e co-showrunner insieme a Erica Lipez (The Morning Show).

Nel team dei produttori ci sono anche J.J. Abrams, Rachel Rusch Rich di Bad Robot Productions, e Matthew Tinker. Nella produzione sarà coinvolyo anche Jake Gyllenhaal, star della prima stagione, e lo scrittore Scott Turow.

I progetti dell'attrice

Rachel è stata protagonista della serie La fantastica signora Maisel per cinque stagioni, mentre in precedenza aveva avuto un ruolo in House of Cards. A luglio, invece, sarà star di Superman, in cui ha la parte di Lois Lane, accanto a David Corenswet, il nuovo interprete del supereroe della DC.

Il film è stato scritto e diretto da James Gunn e darà il via a una nuova fase del DC Universe dopo che il regista ne ha preso il controllo insieme a Peter Safran.