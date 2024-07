Presunto innocente rinnovata per la seconda stagione, è la serie drammatica più vista su Apple TV+

Lo show con protagonista Jake Gyllenhaal, Presunto innocente, si aggiudica il titolo di serie drammatica più vista di sempre su Apple TV+ e viene rinnovata per una seconda stagione.

Dopo solo un mese dal suo debutto, Apple TV+ ha rinnovato per una seconda stagione il legal thriller Presunto Innocente, con il ritorno di David E. Kelley, J.J. Abrams e la star della prima stagione Jake Gyllenhaal come produttori esecutivi e l'autore Scott Turow come produttore co-esecutivo.

Presunto innocente è già diventata in poco tempo la serie drammatica più vista di tutti i tempi su Apple TV+, secondo lo streamer, mentre la storia si avvia alla conclusione con gli ultimi due episodi che usciranno il 17 e il 24 luglio.

Cosa sappiamo della seconda stagione di Presunto Innocente

Non ci sono dettagli sulla seconda stagione, oltre al fatto che "si svilupperà attorno a un caso nuovo e ricco di suspense". Come altre miniserie di successo che sono diventate regolari, tra cui White Lotus e Shōgun, è probabile che ci saranno dei personaggi che collegheranno le stagioni; potremmo avere più chiarezza su questo aspetto nel finale della prima stagione.

Presunto innocente: una scena

Non c'è un progetto ovvio per la continuazione della serie dal corpus di opere di Turow. Il suo bestseller del 1987 Presunto innocente è stato seguito da L'onere della prova del 1990. Ambientata nella stessa zona dell'Illinois, la storia segue il personaggio di Sandy Stern di Presunto innocente dopo gli eventi di quel romanzo. Il personaggio è stato interpretato da Raul Julia nell'adattamento cinematografico con Harrison Ford, ma non esiste nella serie TV. Al suo posto, la serie ha introdotto Mya di Gabby Beans come avvocato difensore.

Il Rusty Sabich di Gyllenhaal non è un personaggio ricorrente nei libri di Turow, quindi non è chiaro se la star di Road House tornerà come attore. Presunto Innocente ha un vero e proprio sequel, Innocente del 2011, che mette nuovamente Rusty e Tommy Molto (interpretato da Peter Sarsgaard nella serie) l'uno contro l'altro 20 anni dopo la misteriosa morte della moglie di Rusty.

Kelley è noto per l'aggiunta di colpi di scena inaspettati a un materiale letterario ben noto, quindi dovremo aspettare di vedere come si concluderà la prima stagione di Presunto innocente per avere indizi sulla direzione che prenderà la serie.

Oltre a Kelley, Abrams e Gyllenhaal, tornano come produttori esecutivi Dustin Thomason, Matt Tinker e Rachel Rusch Rich. Presumed Innocent è prodotto dalla Bad Robot Productions di Abrams e dalla David E. Kelley Productions in associazione con la Warner Bros. Television, dove la Bad Robot ha un accordo globale.