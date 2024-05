Questo celebre comico non sapeva di essere nello Spider-Man di Sam Raimi

Può accadere di essere in uno dei film più di successo di sempre, come il primo Spider-Man di Raimi, e non accorgersene?

A quanto pare può succedere di ritrovarsi a propria insaputa all'interno di Spider-Man di Sam Raimi. È quanto è successo a un popolare comico statunitense che non sapeva nemmeno di aver preso parte al blockbuster uscito nelle sale nel 2002.

Il comico Jim Norton appariva infatti nel film di Raimi nel ruolo di "Surly Truck Driver". La trama della pellicola utilizzava come escamotage molte testimonianze di cittadini e media di New York sul fenomeno dell'apparizione dell'Uomo Ragno. Ma a quanto pare, Jim Norton non aveva idea che la sua parte fosse stata inserita nel montaggio finale, fino a quando il suo successo non è esploso nelle sale.

"Mi sono spesso chiesto, dato che ritengo di essere stato il perno del film - un ruolo molto sottovalutato, quello dell'autista del camion Surly - se abbia davvero cambiato il tono della città", ha scherzato Norton in una recente intervista.

La spiegazione di Norton

Parlando seriamente, Norton ha spiegato che non sapeva di essere in Spider-Man (2002) semplicemente perché non ha girato nulla sul set principale con Sam Raimi, ma è stato uno dei tanti attori improvvisati che hanno girato delle scene con la seconda unità:

"Non sapevo nemmeno di avercela fatta, perché non ho lavorato con Sam Raimi", ha detto Norton. "Era la seconda unità nel Queens, abbiamo girato quello. Mi hanno detto di improvvisare un po' di cose e così ho fatto. Facevo battute sulle ragnatele, quasi come un colpo di pistola che sparava una ragnatela. E loro mi hanno detto: Non puoi fare battute sul venire: questo è un film per bambini'. Così ho fatto quello che vedete e hanno usato un paio di battute - o solo una battuta - e mi sono reso conto quando i fan chiamavano al programma radiofonico [Opie and Anthony] dicendo 'Ay, ho visto Spider-Man: ci sei anche tu!'".

Sam Raimi su Spider-Man 4: "Penso spesso al film che sarebbe potuto essere"

Questo non si è trattato di un caso isolato per Jim Norton, dato che non si è nemmeno accorto di aver preso parte a un film di Martin Scorsese candidato all'Oscar: "È stato così anche con The Irishman: Non sapevo di avercela fatta fino alla sera prima, mi sono imbattuto in Ray Romano e lui mi ha detto 'Ehi! Bel lavoro!'".