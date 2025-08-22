Questa irreverente serie Netflix sta per tornare con la Stagione 2: i primi dettagli e la data d'uscita

Netflix ha fissato al 20 novembre la premiere della seconda stagione di A Man On The Inside e ha confermato i dettagli della trama della prossima stagione.

Non solo, lo streamer ha anche diffuso delle nuove immagini che ritraggono i nuovi membri del cast, tra cui Mary Steenburgen, che affiancherà il marito nella vita reale, la star della serie Ted Danson, in un ruolo da co-protagonista.

Dopo il grande successo della prima stagione, la serie del creatore Mike Schur assume un formato antologico, con Charles (Danson) che affronta un nuovo caso ogni stagione. Nella prima aveva lavorato sotto copertura in una casa di riposo. Come era stato già riportato, nei nuovi episodi lo vedremo indagare in un college dove incontrerà una professoressa di musica interpretata dalla Steenburgen.

Ted Danson va al college: la trama della Stagione 2

A Man On The Inside. Ted Danson in un'immagine della serie.

Ecco la sinossi ufficiale: "Desideroso di affrontare un altro importante caso sotto copertura, Charles Nieuwendyk (Danson) ottiene la sua occasione quando un misterioso ricattatore prende di mira il presidente del Wheeler College Jack Berenger (Max Greenfield), che ingaggia Charles per infiltrarsi come professore.

Chi sta minacciando Berenger? Ha qualcosa a che fare con il miliardario iconoclastico Brad Vinick (Gary Cole), laureato al Wheeler, e la sua proposta di donazione alla scuola? Charles non manca di possibili sospetti, ma la sua attenzione viene distolta dall'insegnante di musica dallo spirito libero Mona (Steenburgen), il cui entusiasmo per la vita risveglia sentimenti che pensava di aver seppellito dopo la morte della moglie. È pronto a riaprire il suo cuore a questo punto della sua vita? E, cosa ancora più importante, si è innamorato proprio del criminale che è stato mandato a smascherare?

Nel frattempo, sua figlia Emily (Mary Elizabeth Ellis) è ispirata dai cambiamenti nel padre e riscopre una passione a lungo ignorata, mentre l'investigatrice privata Julie (Lilah Richcreek Estrada) intraprende il proprio percorso di crescita quando si ricongiunge con una figura importante del suo passato. A Man on the Inside è basato sul documentario The Mole Agent, candidato all'Oscar nel 2012 come miglior documentario.