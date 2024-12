A Man On The Inside rinnovata per la seconda stagione

A sole tre settimane dall'uscita della prima stagione, Netflix ha rinnovato la serie comica acclamata dalla critica A Man On The Inside per una seconda stagione.

Creata da Mike Schur, la serie vede come protagonista Ted Danson nei panni di Charles, un uomo in pensione che cerca di rifarsi una vita. Rispondendo a un annuncio di un investigatore privato, Charles diventa una talpa in un'indagine segreta.

Tutti i dettagli di A Man On The Inside

Tutti i dettagli di La serie è ispirata al documentario candidato agli Oscar nel 2021, The Mole Agent. A Man On The Inside è rapidamente diventata una delle serie più popolari nel Regno Unito su Netflix, rimanendo per tre settimane nella top 10 subito dopo il suo rilascio. Danson è stato anche candidato al Golden Globe per la sua interpretazione in una serie comica.

A Man On The Inside. Ted Danson in una sequenza della serie.

Oltre a Danson, il cast include Mary Elizabeth Ellis, Stephanie Beatriz, Lilah Richcreek Estrada, Stephen McKinley Henderson, Sally Struthers, Margaret Avery, John Getz, Susan Ruttan, Lori Tan Chinn, Clyde Kusatsu, Marc Evan Jackson, Jama Williamson, Wyatt Yang, Deuce Basco, Lincoln Lambert e Kerry O'Malley.

Schur è produttore esecutivo tramite Fremulon, insieme a Morgan Sackett e David Miner per 3 Arts Entertainment. La serie è prodotta da Universal Television. "Siamo entusiasti di realizzare una seconda stagione di A Man on the Inside, con il giovane emergente Ted Danson. Dai nostri partner di Netflix e Universal TV, agli sceneggiatori, al cast e alla troupe, è un team eccezionale di persone talentuose e adorabili, con una sola eccezione degna di nota: il giovane emergente Ted Danson, che è una specie di incubo", ha dichiarato Schur.

Locandina di A Man on the Inside

Schur ha anche raccontato a The Hollywood Reporter che lui e i suoi colleghi sceneggiatori avevano già iniziato a discutere idee per una seconda stagione prima della conclusione della prima, sottolineando che, sebbene il caso di Charles sia risolto, "alla fine della stagione c'è un uomo di 76 anni con una nuova prospettiva di vita, un nuovo senso di scopo e una nuova carriera come detective sotto copertura... Ci sono molti spunti per le stagioni future".