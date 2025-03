A Man on the Inside 2: Mary Steenburgen reciterà nei nuovi episodi della serie con star il marito Ted Danson

La coppia composta da Mary Steenburgen e Ted Danson, attori sposati nella vita reale, lavorerà insieme nelle puntate della stagione 2 di A Man on the Inside.

L'attrice Mary Steenburgen è entrata nel cast della stagione 2 della serie A Man on the Inside, il progetto Netflix con protagonista suo marito Ted Danson.

Il progetto per la piattaforma di streaming è stato creato da Mike Schur e ha assunto le caratteristiche di uno show antologico, allontanandosi così dalla storia raccontata nel documentario The Mole Agent, distribuito nelle sale nel 2021 e nominato agli Oscar.

Cosa racconta lo show con Danson

La serie A Man on the Inside ha come protagonista Ted Danson nel ruolo di Charles, un pensionato che trova una nuova motivazione nella vita quando risponde a un annuncio pubblicato da un investigatore privato e diventa una talpa durante un'indagine segreta.

Danson nella serie Netflix

Lo show seguirà ora Charles indagare su un caso nuovo in ogni stagione.

Dopo la casa di riposo dove si svolgevano gli eventi del primo capitolo della storia, nelle puntate inedite la storia si svolgerà in un'università.

Il nuovo personaggio

Mary Steenburgen avrà il ruolo di Mona Margadoff, un'ex musicista particolarmente importante nel caso che Charles sta cercando di risolvere. Secondo le fonti di Deadline, Mona insegna nell'università dove Charles starà indagando e dovrebbe forse nascere un legame sentimentale tra i due personaggi. Per ora, tuttavia, non c'è ancora una descrizione ufficiale del personaggio.

Danson e la moglie hanno recitato insieme in passato in occasione di show come Curb Your Enthusiasm e in Ink, oltre a show come The Good Place e Mr. Mayor.

La prima stagione di A Man on the Inside è rimasta nella Top 10 di Netflix per ben cinque settimane. Ted, inoltre, è stato nominato a un Golden Globe e a uno Screen Actors Guild Award grazie alla sua interpretazione.