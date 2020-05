Quentin Tarantino: "The Social Network è il miglior film degli anni 2010"

Social Network, secondo Quentin Tarantino, è il miglior film degli anni 2010, come ha rivelato dopo che a gennaio aveva svelato che in seconda posizione nella sua personale classifica c'era Dunkirk.

Il filmmaker ha spiegato le ragioni della sua scelta in occasione di un'intervista rilasciata a Premiere.

Rispondendo alla domanda relativa alle sue preferenze, Quentin Tarantino ha dichiarato che il film diretto da David Fincher non ha rivali. Il regista ha inoltre sottolineato che Aaron Sorkin è il miglior sceneggiatore in attività per quanto riguarda i dialoghi.

Tarantino ha dichiarato: "Al primo posto della mia classifica c'è The Social Network, senza alcun dubbio: è il numero uno perché è il migliore, tutto qui! Batte tutta la concorrenza".

Il lungometraggio scritto da Aaron Sorkin aveva incassato 224 milioni di dollari in tutto il mondo e ha conquistato quattro Oscar.

Lo sceneggiatore aveva dichiarato nel 2019 che stava pensando a un sequel: "Sono successe molte cose davvero interessanti e drammatiche dal momento con cui si è concluso il film con la causa legale dei gemelli Winklevoss ed Eduardo Saverin... Ho ricevuto più di un'e-mail da parte di Scott Rudin con allegato un articolo in cui dice 'Non è il momento per un sequel?'".