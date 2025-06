Brenda Song: "Disney non mi voleva in Gran Torino e in The Social Network"

Nel corso della sua carriera, Brenda Song ha recitato al fianco di Pamela Anderson e Kate Hudson, è stata diretta da David Fincher e ha interpretato più di una volta un supereroe sullo schermo.

Eppure, ancora oggi, quando la gente si ferma a parlare con lei, vuole soprattutto parlare di "The Prindle". È così che la viziata ereditiera London Tipton pronuncia PRNDL, l'abbreviazione che si vede sul cambio di un'auto, in un episodio fondamentale di Zack e Cody al Grand Hotel. Grazie a quella serie e a Song, un'intera generazione conosce l'acronimo di "Park, Reverse, Neutral, Drive Low Gear".

Dopo aver ricevuto il Virtuoso Award di Variety al Bentonville Film Festival in Arkansas la scorsa settimana, Song ha riflettuto sulla sua carriera e ha detto che negli ultimi 20 anni la gente le ha ricordato spesso la gag del PRNDL. "È sempre il PRNDL ed è scioccante", ha rivelato Song a una folla gremita durante il Q&A che ha seguito la consegna del premio. "Non mi ero resa conto di quanto fosse forte il ricordo della gente. La gente dirà sempre: 'Mi hai insegnato il PRNDL' o 'Uso ancora il PRNDL'".

Le scelte di carriera contro la Disney

Running Point. Brenda Song e Kate Hudson in una scena della serie.

Sebbene molti giovani attori abbiano avuto difficoltà a passare a ruoli più maturi, Song è riuscita a fare il salto senza problemi grazie alla sua partecipazione a The Social Network di David Fincher. È stato un ruolo per il quale ha dovuto lottare, dato che stava ancora recitando in Zack & Cody.

Clint Eastwood interpreta Walt Kowalski nel film Gran Torino

In precedenza era stata presa in considerazione per un ruolo nel film di Clint Eastwood Gran Torino, ma non le era stato permesso di ottenerlo. "Il personaggio aveva una scena di violenza sessuale, quindi la Disney ha rifiutato", ha spiegato Song. "Ero molto arrabbiata, ma ho pensato: 'Ok, credo che non abbia funzionato'".

C'erano stati problemi simili per i contenuti di The Social Network, ma quella volta Song si rivolse direttamente a Gary Marsh, all'epoca presidente e COO della televisione a marchio Disney: "Gli ho detto: 'Sono un'attrice. Quando mi avete assunto, non ero un'ereditiera di un hotel. Se nella mia vita personale ho fatto qualcosa che ha attirato una cattiva attenzione sulla vostra azienda, lo capisco. Ma questa è l'ultima stagione dello show e questa è l'opportunità di una vita'. E sono stata così fortunata che mi hanno sostenuto. Mi hanno permesso di fare questo film che ha davvero cambiato la mia vita".