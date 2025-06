The Social Network 2: Aaron Sorkin sarà il regista del sequel

La storia di Facebook sembra ritornerà sugli schermi cinematografici con il seguito di The Social Network, attualmente in fase di sviluppo.

Aaron Sorkin tornerà a raccontare la storia di Facebook: il filmmaker sta infatti sviluppando The Social Network Part II, il sequel del film che raccontava i primi passi dell'azienda fondata da Mark Zuckerberg.

Attualmente sembra che David Fincher, che era stato impegnato dietro la macchina da presa del lungometraggio del 2010, non sia impegnato in nessun modo nel progetto.

L'annuncio della Parte 2

Il sequel di The Social Network è in fase di sviluppo per Sony Pictures e Aaron Sorkin, oltre ad aver firmato la sceneggiatura, sarà inoltre impegnato come regista.

La continuazione della storia portata nelle sale 15 anni fa si basa sugli articoli The Facebook Files pubblicati dal Wall Street Journal nell'ottobre 2021. Tra le pagine della rivista si raccontava il dietro le quinte della nascita e dell'evoluzione del social network.

Jesse Eisenberg interepreta il giovane padre di Facebook in The Social Network

Jesse Eisenberg aveva avuto il ruolo di Zuckerberg e, per ora, non è stato annunciato il suo ritorno.

Nel team della produzione del sequel saranno impegnati, oltre a Sorkin, anche Todd Black, Peter Rice e Stuart Besser.

Il lungometraggio aveva incassato ben 226 milioni di dollari e aveva ottenuto ben otto nomination agli Oscar, tra cui quella prestigiosa come Miglior Film, vincendo tre statuette. Sorkin aveva conquistato il premio come Miglior sceneggiatura non originale.

L'approccio alla storia

Aaron aveva più volte espresso il suo interesse nel proseguire la storia di Facebook sul grande schermo aveva sottolineato che, dopo l'attacco al Campidoglio avvenuto nel gennaio 2020, aveva individuato il giusto approccio al racconto, sostenendo che voleva portare nei cinema una storia che mostrasse l'impatto di Facebook sui teenager, sui giovani, su come la violenza trova spazio e si evolve sui social e sulla situazione internazionale.

Per ora, come conferma Deadline, non è ancora stato delineato il cast del progetto e bisognerà attendere prima di scoprire se alcune delle star del film cult torneranno sul set o si sceglieranno interpreti nuovi.