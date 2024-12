Quentin Tarantino se la prende con Yellowstone: "È solo una soap opera"

Quentin Tarantino non è del tutto convinto della capacità della televisione di competere con il cinema. Nel corso di una recente apparizione a The Joe Rogan Experience, il regista ha spiegato perché ritiene che la televisione, anche se al meglio, sia spesso inferiore all'impatto che può avere un film.

Nel corso della conversazione, il regista di Pulp Fiction ha condiviso i suoi pensieri sulla serie di successo Yellowstone e, pur ammettendo di averla apprezzata, ha sottolineato quello che considera il suo difetto fondamentale.

Yellowstone è forse la serie più chiacchierata della televisione in questi giorni, ma Tarantino ha ammesso di averci messo un po' a salire in sella e di aver apprezzato ciò che ha visto, tuttavia non ha potuto fare a meno di notare delle piccole crepe.

"Non sono riuscito a guardare Yellowstone per i primi tre anni o giù di lì. Poi ho guardato la prima stagione e mi sono detto: 'Wow, è fottutamente fantastico!' Sono sempre stato un grande fan di Kevin Costner, che in questo è fottutamente meraviglioso. E con la prima stagione mi sono detto: 'Oh, è come un grande film'".

Tuttavia, l'euforia non è durata molto: "Mentre lo guardavo, mi sentivo sempre più spinto a continuare, ma alla fine della giornata è solo una soap opera. Ti presentano un gruppo di personaggi, impari le loro storie, conosci i legami di ognuno con gli altri... e poi tutto il resto è solo il tuo legame con la soap opera".

Il punto di vista di Tarantino su Yellowstone si ricollega a una considerazione più ampia che ha fatto sulle differenze tra televisione e cinema. Pur riconoscendo che molti programmi televisivi oggi adottano l'aspetto e l'atmosfera del cinema, Tarantino ha sostenuto che raramente riescono ad avere il tipo di impatto emotivo memorabile che può avere un buon film: "Vedo un buon film western e me lo ricordo per il resto della mia vita", ha detto Tarantino. "Ricorderò la storia, ricorderò questa o quella scena. Si costruisce un climax emotivo di un certo livello".