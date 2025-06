Luke Grimes: "Lo spinoff di Yellowstone Y: Marshals vedrà il ritorno di volti noti"

Luke Grimes ha partecipato all'acclamata serie tv Yellowstone nel ruolo di Kayce Dutton e ora è pronto a riprendere il ruolo nel prossimo progetto spin-off.

Impegnato nel tour promozionale del nuovo film di Ari Aster, Eddington, presentato al 78mo Festival di Cannes, Grimes ha aggiornato i fan anche su Y: Marshals.

Gli aggiornamenti sul nuovo spin-off di Yellowstone

"Vedrete volti familiari" ha raccontato Grimes "Sono entusiasta di farlo. Sarà l'ottavo anno per me nei panni dello stesso personaggio, e chi l'avrebbe mai detto che avrei interpretato lo stesso ruolo per otto anni?".

Luke Grimes in Cinquanta Sfumature di Nero

Luke Grimes è molto affezionato al personaggio di Kayce Dutton:"Ma è davvero vicino al mio cuore. Lo sento come un membro della famiglia, e sarebbe strano lasciarlo andare del tutto, quindi sono felice che possiamo ritrovarci".

Tutte le informazioni su Y: Marshals

La nuova serie spin-off di Yellowstone, Y: Marshals arriverà su CBS nella primavera del 2026, con Luke Grimes che riprenderà il ruolo di Kayce Dutton. Kayce lascia la vita nel ranch per unirsi ad un'unità d'élite degli U.S. Marshals nel Montana.

Grazie alle sue abilità da cowboy e da Navy SEAL, Kayce Dutton cercherà di portare 'giustizia nella comunità', e mantenere l'equilibrio tra famiglia, dovere e il pesante costo psicologico di difendere una regione dilaniata dalla violenza.

Luke Grimes in una scena di Yellowstone

Luke Grimes è famoso anche per aver recitato in serie come Brothers & Sisters - Segreti di famiglia e True Blood, oltre che nella trilogia di Cinquanta Sfumature, tra il 2015 e il 2018. Proprio da quell'anno è uno dei protagonisti dell'universo di Yellowstone nei panni di Kayce Dutton, uno dei figli di John Dutton, interpretato da Kevin Costner.