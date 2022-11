Quentin Tarantino sceglie i migliori interpreti di James Bond: chi è il suo preferito?

Qual è il James Bond preferito di Quentin Tarantino? Il regista ha recentemente rivelato quali sono stati gli interpreti della celebre spia che ha maggiormente gradito nel ruolo.

Quentin Tarantino adora le classifiche, ne ha fatte diverse riguardanti il cinema, e parlando con i microfoni di Empire, come riporta NME, ne ha recentemente stilata una su uno dei franchise più popolari al mondo: quello di James Bond.

Come poteva, d'altronde, un appassionato come Tarantino esimersi dal dire la sua sugli interpreti della spia più famosa di tutti i tempi? Ecco allora la sua Top 3: "Sean Connery, Pierce Brosnan, poi un pelino più sotto Roger Moore. E poi tutti gli altri" ha sentenziato.

"Connery è in cima alla classifica, ma mi piace davvero un sacco Pierce Brosnan" ha continuato, motivando le sue scelte "Non ho particolarmente apprezzato i film in cui appare, che ho sempre trovato un po' una tragedia, ma l'ho sempre ritenuto un Bond più che legittimo".

E ha concluso: "Poi sono un grande fan di Roger Moore, ma lo preferisco quando non interpreta Bond".

E voi, siete d'accordo? Quali sono i vostri interpreti preferiti nel ruolo di James Bond?