Quentin Tarantino svela i suoi 11 film preferiti: ecco la lista

Quentin Tarantino ha svelato la lista dei suoi 11 film preferiti in un post scritto a mano, che mostra la sua forte indecisione tra diversi titoli, andando da Martin Scorsese a Steven Spielberg e - ovviamente - al cinema italiano. Ecco la Top 11 del regista americano:

Quentin Tarantino: la lista scritta a mano dei suoi film preferiti

In cima alla lista di Quentin Tarantino c'è il nostro Sergio Leone con uno dei suoi capolavori senza tempo: "Quando pensiamo ai registi degli anni '60 che hanno significato di più ai filmmaker degli anni 90 o del 2000, io credo che Leone è quello che ha iniziato a indicare la via verso il cinema moderno. Non superi Leone, tu parti da Leone. E dirò di più, Leone è la migliore combinazione tra stile, cioè il riuscire a creare il proprio modo di rappresentare il mondo, e narrazione. Queste due non vanno quasi mai di pari passo, è difficile essere uno stilista com'è lui e creare un mondo tutto suo, e farlo dentro a un genere pieno di regole che riesce a distruggere".

Nel resto della classifica, Tarantino ha trovato spazio per grandi classici come il Taxi Driver di Martin Scorsese, o Lo Squalo di Steven Spielberg - che ha trovato un tiratissimo undicesimo posto, ma si è riservato ovviamente qualche sorpresa, come Cinque dita di violenza, il film di Hong Kong realizzato da Jeong Chang-Hwa nel 1972, che lanciò in Italia il filone delle pellicole kung-fu dal 1973. Due posizioni della gustosa Top 11 sono dedicate a Howard Hawks, storico regista produttore e sceneggiatore tra i più apprezzati dell'era classica di Hollywood. Riguardo Rio Bravo, il secondo film preferito di Quentin, c'è una storica citazione di una regola fondamentale per il regista di Kill Bill: "Quando sono davvero interessato a una ragazza, le faccio vedere Rio Bravo. Ed è meglio per lei che le piaccia un casino."