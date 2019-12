Quentin Tarantino abbandonerà il film di Star Trek?

Quentin Tarantino, in una recente intervista, ha parlato del suo progetto ambientato nell'universo di Star Trek a cui potrebbe decidere di dire addio preferendo la produzione di altri film a cui sta lavorando, prima di ritirarsi dal mondo del cinema.

Il regista, intervistato da Consequence of Sound, ha infatti confermato la sua intenzione di ritirarsi dopo 10 film, avendo quindi in programma solo un ulteriore progetto dopo C'era una volta a... Hollywood.

Quentin Tarantino ha spiegato: "Penso che rinuncerò a Star Trek, ma non ho ancora parlato ufficialmente con le persone coinvolte. In un modo piuttosto strano sembra quasi che questo film, C'era una volta a... Hollywood , sia il mio ultimo progetto. Mi sono quasi liberato dalla pressione di realizzare qualcosa di grandioso e che lasci il segno. C'è stato un momento in cui stavo scrivendo e pensando 'Dovrei realizzarlo ora? Dovrei fare qualcosa di diverso? Si tratta del decimo film?'".

Il regista ha però sottolineato di essersi convinto che fosse necessario assecondare il destino, girare il film senza attendere e scoprire se il risultato sarebbe stato all'altezza delle aspettative: "In un modo strano mi ha quasi liberato. Voglio dire che ora non ho idea di quale sarà la storia del prossimo film. Non ho nemmeno un indizio".

Il potenziale progetto ambientato nel mondo di Star Trek era stato proposto a J.J. Abrams e alla Paramount e si era deciso di coinvolgere Mark L. Smith per scrivere una potenziale sceneggiatura di quello che Quentin aveva descritto come "Pulp Fiction nello spazio". L'idea, se Tarantino dirà addio al progetto, potrebbe però essere passata a un altro regista, permettendogli di concentrarsi su altri progetti tra cui il terzo capitolo di Kill Bill di cui ha recentemente parlato.