Quentin Tarantino: ecco quante parolacce sono state dette nei suoi film!

Quentin Tarantino ama scrivere parolacce nelle sue sceneggiature: un giornalista le ha contate e ha svelato tutte le statistiche dei film dell'amatissimo regista.

Nei nove film di Quentin, contando Kill Bill come un'unica opera, come voluto dal regista, il Vaff... viene usato per un totale di 901 volte, diventando la parolaccia più amata da Tarantino. Al secondo posto, con 'sole' 295 menzioni, troviamo mer*a.

Il Daily Observer ha elencato tutti i film di Quentin Tarantino e ha regalato ai fan tantissime chicche interessanti: ad esempio l'esordio Le iene ha più fanculo di tutti i suoi altri film, grazie a 269 menzioni. Segue Pulp Fiction con 265, che si aggiudica anche il premio per la varietà delle parolacce, per un totale di 431. In Bastardi senza gloria ci sono, invece, appena 38 parolacce, diventando automaticamente il film più pulito del regista.

Cannes 2019: Quentin Tarantino intervistato sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Il report analizza anche la famigerata parola con la N, che ha creato tantissime controversie negli anni al regista: in Django Unchained la parola che indica la razza è stata utilizzata 110 volte, mentre in Jackie Brown e The Hateful Eight appena 35 volte, mentre in diversi film neanche appare (Kill Bill, Inglourious Basterds e C'era una volta a... Hollywood).

C'era una volta a... Hollywood, la recensione: Tarantino torna a celebrare il cinema

Ambientato nella Los Angeles del 1969 C'era una volta a... Hollywood vede protagonista l'attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) che tentano un rilancio di carriera in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Tra gli interpreti del film ci saranno anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa.