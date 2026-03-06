Quentin Tarantino al lavoro su un nuovo progetto, ma non cinematografico

Alcune indiscrezioni emerse online hanno svelato che il filmmaker si sta impegnando per un debutto teatrale nella città di Londra, ecco i primi dettagli.

Quentin Tarantino sembra si stia dedicando a un nuovo progetto, questa volta non cinematografico. Il regista, secondo le fonti di The Daily Mail, starebbe infatti progettando il debutto a Londra di uno spettacolo teatrale inedito che potrebbe persino arrivare entro la fine del 2026.

Un nuovo spettacolo firmato da Tarantino a Londra

Il quotidiano britannico ha sostenuto che in uno dei teatri del West End arriverà l'opera teatrale firmata da Quentin Tarantino prima della fine dell'anno o all'inizio del 2027.

Il progetto viene descritto come una "farsa britannica originale e vecchio stile, con porte che sbattono, pantaloni che cadono e identità sbagliate, come quelle di Brian Rix o Ray Cooney".

Il regista ha scritto lo spettacolo e le fonti del quotidiano hanno ribadito che non si basa su nessuno dei suoi film e la storia portata sul palcoscenico sarà particolarmente divertente.

Attualmente non sono ancora stati scelti i protagonisti che saranno impegnati a teatro, tuttavia il cast potrebbe essere composto da "grandi star di Hollywood". Tra i nomi che sembra stiano venendo presi in considerazione c'è anche Bradley Cooper che, negli ultimi anni, si è diviso con successo tra gli impegni cinematografici e quelli teatrali.

Il possibile decimo film diretto da Tarantino?

Quentin, durante il Sundance Film Festival 2025, aveva anticipato: "Sto scrivendo uno spettacolo teatrale e probabilmente sarà la prossima cosa di cui mi occuperò. Se sarà un fiasco, probabilmente, non lo trasformerò in un film. Ma se sarà un successo? Potrebbe essere il mio ultimo film".

Il filmmaker, negli ultimi mesi, si è occupato della sceneggiatura di The Adventures of Cliff Booth, il progetto diretto da David Fincher, con l'aiuto proprio di Tarantino, che vedrà protagonista Brad Pitt riprendendo il ruolo avuto in C'era una volta a... Hollywood.

I fan del filmmaker saranno quindi felici di poter rivedere il suo stile e approccio narrativo in scena e sugli schermi, in attesa di avere qualche conferma riguardante il decimo, e ultimo, film diretto da Quentin nella sua carriera.