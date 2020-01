Quentin Tarantino: "Negli anni '80 dormivo in macchina, fuori un videonoleggio"

Quentin Tarantino, in una lunga intervista, ha ricordato il periodo negli anni '80 in cui dormiva nella sua macchina prima di iniziare a muovere i primi passi nel mondo del cinema.

Il regista, in un'intervista rilasciata al Los Angeles Times, ha infatti condiviso qualche aneddoto relativo alla sua vita a Los Angeles. Quentin Tarantino ha raccontato degli anni in cui lavorava in un negozio di videocassette situato sulla Manhattan Beach, un periodo che gli ha permesso di alimentare la sua passione per il cinema, in particolare per le opere che ha poi citato nei suoi lungometraggi, tra western e b-movie. "Stavo nel retro di Video Archives e dormivo nella mia Ford Capri nel parcheggio".

Brad Pitt, che Quentin ha diretto nel recente C'era una volta a... Hollywood, ha quindi ironizzato chiedendogli: "Non ti puoi allungare molto in una Ford Capri, vero?". Nella stessa intervista, anche Brad Pitt ha parlato di quando apparve in Dallas e di altre difficoltà degli inizi di carriera.

Quentin Tarantino ha più volte ribadito che il suo ultimo film da regista sarà il prossimo progetto che arriverà nelle sale, non ancora annunciato ufficialmente. Di sicuro, per ora, sembra esserci solo la rinuncia al lungometraggio ambientato nell'universo di Star Trek che spera comunque venga realizzato da un suo collega.