Quentin Tarantino: "L'era attuale è la peggiore nella storia di Hollywood"

Secondo Quentin Tarantino, quella che stiamo vivendo è l'era peggiore nella storia di Hollywood. Dichiarazioni, quelle del regista, arrivate nel corso di un recente episodio di The Video Archives Podcast.

"Anche se gli anni '80 sono stati il ​​periodo in cui probabilmente ho visto più film nella mia vita - almeno per quanto riguarda l'uscita al cinema - sento che il cinema degli anni '80 è, insieme a quello degli anni '50, il peggiore nella storia di Hollywood. Eguagliato solo dall'era attuale!" ha affermato Quentin Tarantino, parlando con Robert Avary. Subito dopo, il filmmaker ha però espresso il suo apprezzamento per "i [film] che non si conformano, quelli che si distinguono dal gruppo".

Tarantino, come riportato da yahoo entertainment, durante l'episodio del podcast ha inoltre affermato che i cineasti di oggi "non vedono l'ora che arrivi il giorno" in cui potranno lavorare su qualcos'altro.

C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino e Brad Pitt al photocall di Cannes 2019

Recentemente, Quentin Tarantino ha pubblicato il suo nuovo libro, Cinema Speculation, in cui ha parlato della "maledizione dei film degli anni '80" legata al declino del ruolo dell'antagonista.

Quentin Tarantino in tour negli USA per presentare il suo nuovo libro, Cinema Speculation

E proprio nel corso di una delle ultime presentazioni del libro, il regista ha espresso la volontà di lavorare ad una serie tv. Quali personaggi il premio Oscar potrebbe creare per il piccolo schermo?