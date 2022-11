Quentin Tarantino ha rivelato i suoi piani per una serie di 8 episodi nel 2023

Il cinema non basta a Quentin Tarantino: dopo il suo nuovo libro, Cinema Speculation, il regista annuncia di aver scritto una serie tv in otto episodi che potrebbe uscire a inizio 2023.

Mentre si avvicina il momento di girare il suo decimo e ultimo film, Quentin Tarantino anticipa il suo debutto nel mondo delle serie tv. Nel corso della presentazione del suo nuovo libro, Cinema Speculation, a New York City, il regista premio Oscar ha anticipato l'intenzione di dirigere una serie in otto episodi che ha appena finito di scrivere, con l'intenzione di farla uscire a inizio 2023. Per il momento non si hanno altri dettagli al riguardo.

Tarantino ha recentemente collaborato con Netflix per distribuire il film del 2015 The Hateful Eight in episodi. Per quanto riguarda le sue incursioni in televisione, Tarantino in precedenza è stato accreditato per gli episodi di Dal tramonto all'alba: la serie, basati sul suo film con Robert Rodriguez. Ha anche scritto e diretto due episodi di CSI: Scena del crimine nel 2005, e ha diretto un episodio di E.R. nel 1995, oltre a interpretare un personaggio in Alias.

Nel 2020 il regista di Pulp Fiction Tarantino ha annunciato l'intenzione di ritirarsi dopo aver girato un decimo e ultimo progetto per dedicarsi alla carriera di scrittore. Ancora non sappiamo quale sarà questo misterioso decimo film, visto che le idee spaziano da Kill Bill 3 a uno Spaghetti Western e perfino a un horror.