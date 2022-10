Quentin Tarantino in tour negli USA per presentare il suo nuovo libro, Cinema Speculation

Quentin Tarantino si prepara a immergersi in un book tour attraverso gli Stati Uniti per presentare il suo nuovo libro, intitolato Cinema Speculation.

Quentin Tarantino fa sul serio con la sua nuova carriera di scrittore. Dopo la versione romanzata ed espansa di Once Upon a Time in Hollywood, il regista si prepara all'uscita della sua nuova fatica, Cinema Speculation, che presenterà con un booktour promozionale attraverso gli Usa.

Quentin Tarantino: la copertina del suo nuovo libro, Cinema Speculation

Cinema Speculation, in uscita negli Usa il 1 novembre, è un tomo di 400 pagine descritto come un mix di "saggi, recensioni, scritti personali e ipotesi".

Il libro si occupa di "critica cinematografica, teoria del cinema, un'impresa di reportage e una meravigliosa storia personale" incentrata sul cinema americano degli anni '70 che troverà sbocco in libreria e non solo. Quentin Tarantino accompagnerà il suo libri in viaggio negli Usa incontrando lettori e fan. Tra le prime date annunciate, Brooklyn Vegan riferisce che vi sono Los Angeles, San Francisco e New York, con altre città da annunciare. La tappa di New York si svolgerà il 16 novembre al The Town Hall e i biglietti saranno in vendita questo venerdì alle 10:00.

Da The Vega Brothers a Killer Crow: i progetti perduti di Quentin Tarantino

Oltre ad essere uno dei registi contemporanei più celebrati, Quentin Tarantino è forse l'amante del cinema più gioiosamente contagioso del mondo. Per anni ha propagandato nelle interviste la sua intenzione di scrivere libri sui film. Ora, con Cinema Speculation, è giunto il momento e i risultati sono tutto ciò che i suoi fan appassionati, e tutti gli amanti del cinema, avrebbero potuto sperare. Organizzato attorno ai principali film americani degli anni '70, che vide per la prima volta da giovane spettatore dell'epoca, questo libro è tanto intellettualmente rigoroso e perspicace quanto divertente. Critica cinematografica, teoria del cinema, reportage e una meravigliosa storia personale si uniscono attraverso la singolare voce immediatamente riconoscibile di Tarantino fornendo la sua prospettiva sul cinema possibile.

Tour Dates (altre in arrivo)

Nov 03 - Los Angeles - The Theatre at Ace Hotel Nov 07 - San Francisco - The Castro Theatre Nov 16 - NYC - The Town Hall