Quentin Tarantino: la maledizione dei film degli anni '80 e i ruoli di Bill Murray

Quentin Tarantino, nel suo nuovo libro, Cinema Speculation, ha parlato della "maledizione dei film degli anni '80" legata al declino del ruolo dell'antagonista.

Il filmmaker, tra le pagine, analizza infatti l'evoluzione avvenuta nel settore e nei progetti che venivano proposti sul grande schermo.

"I personaggi principali complessi e complicati degli anni settanta sono stati evitati del tutto negli anni ottanta" ha scritto Tarantino nel suo libro come riportato da Yahoo Entertainment. "I personaggi complessi non sono necessariamente simpatici. Le persone interessanti non sono sempre piacevoli. Ma nella Hollywood degli anni Ottanta la simpatia era tutto".

Il regista premio Oscar Quentin tarantino ha poi proseguito scrivendo: "Se facevi un film su un fottuto bastardo, puoi scommettere che quel fottuto bastardo capiva i suoi errori si riscattava negli ultimi venti minuti. Come per esempio, tutti i personaggi di Bill Murray".

"Come fa Murray in Stripes - Un plotone di svitati a passare dall'essere un rompic****oni, che merita di essere picchiato dal sergente istruttore Warren Oates, a radunare le truppe, e organizzare una missione segreta in terra straniera? E "Stripes" era uno dei film alla moda", scrive ancora Quentin Tarantino.

"I critici cinematografici hanno sempre preferito Bill Murray a Chevy Chase. Eppure, il più delle volte, Chase è rimasto lo stesso sarcastico str**zo distaccato che era all'inizio del film. O almeno la sua conversione non era il punto centrale del film come lo era in S.O.S. Fantasmi e Ricomincio da capo".

Il regista ha poi aggiunto: "Ma ho sempre rifiutato l'idea che i personaggi di Bill Murray avessero bisogno di redenzione. Qualcuno pensa che un Bill Murray meno sarcastico sia un Bill Murray migliore?"